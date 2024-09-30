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30 вересня 2024, 11:13

Китайський фондовий ринок демонструє безпрецедентне ралі

Індекс CSI 300, який відображає динаміку найбільших компаній, що котируються на Шанхайській і Шеньчженській біржах, злетів на вражаючі 7,7% за один торговий день. Це найбільше одноденне зростання з 2015 року, що свідчить про масштабність та швидкість поточних змін на китайському фондовому ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс CSI 300, який відображає динаміку найбільших компаній, що котируються на Шанхайській і Шеньчженській біржах, злетів на вражаючі 7,7% за один торговий день.

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Чим зумовлене таке стрімке зростання

Головним каталізатором стали масштабні державні стимули, спрямовані на підтримку економіки та житлового ринку. Зокрема, Народний банк Китаю знизив ставки за іпотечними кредитами, що зробило житло більш доступним для громадян. Крім того, уряд вжив заходів для підвищення ліквідності на фінансовому ринку та стимулювання інвестицій.

Ці заходи мали миттєвий ефект. Інвестори, які тривалий час очікували на сигнали від уряду, почали активно скуповувати китайські акції. Особливий інтерес викликають сектори, які найбільше постраждали від попередньої економічного уповільнення, такі як нерухомість та пов'язані з нею галузі.

Чому це важливо

Китайський фондовий ринок є одним з найбільших у світі. Тому його коливання мають значний вплив на глобальні фінансові ринки. Поточне ралі свідчить про зростання впевненості інвесторів у перспективі китайської економіки та може стимулювати подальший приплив капіталу.

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Джерело: Мінфін
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