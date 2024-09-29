Приватбанк продав 245 АЗС Коломойського за майже 700 мільйонів

Державний Приватбанк 27 вересня провів електронні торги з продажу 245 АЗС та 33 земельних ділянок. Про це свідчать дані на сайті OpenMarket держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції, повідомляє Forbes.

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Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені.

Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

За словами співрозмовника видання, на продаж виставили переважно колишні заправки ANP і «Авіас» групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну із Приватбанком заяву про надання дозволу на концентрацію.

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До націоналізації банк отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським.

Лізингоодержувачі передали їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація Приватбанку відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити.

Банку вдалося повернути контроль лише над частиною заправок. З 2020 року Приватбанк не міг розірвати з компаніями з групи «Приват» договори про лізинг 245 АЗС.