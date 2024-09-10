Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку Коломойському

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що суд закрив провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal — 16,6%.

«Таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ «Про систему гарантування вкладів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку — Геннадія Боголюбова.

Раніше, 15 листопада 2023 року, Шостий апеляційний адміністративний суд у справі за позовом Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень і договорів, прийнятих в процесі націоналізації Приватбанку.