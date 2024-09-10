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10 вересня 2024, 15:36

Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку Коломойському

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Про це повідомляє пресслужба банку.

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.
Фото: slovoidilo.ua

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Зазначається, що суд закрив провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal — 16,6%.

«Таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ «Про систему гарантування вкладів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку — Геннадія Боголюбова.

Раніше, 15 листопада 2023 року, Шостий апеляційний адміністративний суд у справі за позовом Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень і договорів, прийнятих в процесі націоналізації Приватбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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