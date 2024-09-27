ПУМБ став партнером міжнародного інвестсаміту Defense Tech Valley організованого Brave1

Сотні українських та закордонних інвесторів, виробники, військові, представники ключових державних стейкхолдерів 3−4 жовтня 2024 року розповідатимуть як українська defense tech індустрія перетворилась в один зі світових інноваційних хабів.

«Сьогодні весь український defense tech орієнтований на досягнення однієї цілі — забезпечення наших військовими ефективними технологічними рішеннями. Для цього важливо бути не тільки успішними інженерами, але й створювати ефективний та інвестиційно привабливий defense tech бізнес. Впевнені, що цей саміт продемонструє усьому світу, що українські оборонні інновації — це не тільки про новітні технології, але й про перспективні бізнес проєкти», — наголосила Наталія Кушнерська, керівниця кластеру Brave1.

«Для ПУМБ є честю виступити партнером цієї знакової події для нашої країни. Ми віримо, що цей майданчик стане початком багатьох нових проєктів, які посилять обороноздатність України та дадуть змогу передати досвід українських військових технологій для наших партнерів у світі, — говорить Сергій Магдич, заступник голови правління із корпоративного бізнесу ПУМБ.

Своєю чергою ПУМБ як фінансова установа готовий надати експертизу банку-партнера для сектору оборонних технологій. За останній рік понад 150 українських компаній вже стали нашими клієнтами. Серед них — провідні українські розробники та виробники БПЛА, РЕБ, РЕР та систем зв'язку, а також технологій розмінування. Ми віримо в перемогу та готові своєю експертизою супроводжувати нові інвестиційні угоди та можливості розвитку технологій".

У рамках саміту інвестори дізнаються більше про інвестиційні можливості у сфері оборонних інновацій України та отримають чітку дорожню карту інвестування.

Також вони зможуть безпосередньо поспілкуватися з українськими розробниками, представниками Сил безпеки та оборони та урядовцями, щоб сформувати краще розуміння розвитку українського defense tech.

Водночас вітчизняні розробники запітчать власні проєкти перед інвесторами задля залучення додаткового фінансування на розвиток розробок, а також зможуть налагодити партнерські відносини з міжнародними інвесторами та виробниками.

Усі, хто бажає взяти участь у саміті, можуть зареєструватися на захід, перейшовши за посиланням: investsummit.brave1.gov.ua.