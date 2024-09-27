Яку криптовалюту купити на ведмежому ринку

Досвідчені трейдери і початківці все частіше цікавляться, яку криптовалюту купити . Це питання залишається актуальним і під час бичачої фази, і на ведмежому ринку, як зараз.

Різноманітність проєктів велика, а сам ринок перебуває під постійним тиском економічних та геополітичних чинників. Тому визначитися з вибором монет, що підходять для інвестицій, може бути досить непросто. Особливо коли на ринку загалом переважають негативні настрої.

Курс монет та оцінки їхньої перспективності змінюються, проте аналітикам вдалося підібрати кілька токенів, здатних на високу прибутковість у найближчому майбутньому. Докладніше про токени — далі у цій статті.

Якщо ринок падає, яку криптовалюту купити:

Shiba Shootout — ігровий додаток з власним мем-коїном та високим APY для ранніх стейкерів;

Crypto All-Stars — передова інтерактивна платформа з підтримкою технології MemeVault для вигідного зберігання великої кількості мем-коїнів;

Pepe Unchained — перший на ринку мемний токен, який має власний блокчейн та інтеграцію з протоколами L2;

Ethereum — другий за величиною криптовалютний актив після Біткоїна, який отримав 5 ETF-фондів влітку 2024;

Біткоїн — флагманський токен, чия ринкова капіталізація досягає $1,1 трлн, — йому пророкують зростання до $100,000 до кінця року.

Представлений вище список — це топ перспективних криптовалют, в яких експерти бачать потенціал прибутковості. Деякі з них знаходяться на різних стадіях передпродажу, але привертають увагу спільноти.

Монети з фундаментальною цінністю стануть у нагоді в будь-якому портфелі

Досвідчені криптотрейдери вважають, що краще тримати у гаманцях не одну, а одразу декілька монет з великим потенціалом. Подібна диверсифікація дозволяє уникнути можливих ризиків та не зіткнутися зі збитками на тлі масового спаду. То яку криптовалюту купити, аби мінімізувати фінансові втрати?

Shiba Shootout

Серед інших ігрових проєктів, що знаходяться у фазі пресейлу, особливо виділяється Shiba Shootout. Це універсальна платформа, де можна взяти участь у віртуальній дуелі та підвищити рівень пасивного доходу.

Попередній продаж Shiba Shootout було запущено на початку квітня 2024 року. З моменту релізу минуло 5 місяців, а вартість активу зросла на 100%. На момент написання статті токен продється за 0,0203 дол.

Отримати нові активи інвестори можуть за допомогою спеціального віджету, розташованого на головній сторінці проєкту. Для цього їм знадобиться підключений криптогаманець (Best Wallet, MetaMask або Coinbase) з ETH, USDT або BNB, що зберігаються на ньому.

Shiba Shootout — це ігровий проєкт, який вже добре відомий у геймерському середовищі. Програма доступна для завантаження як в Apple App Store, так і в Google Play. Інтеграція перспективного токену дозволить відкрити користувачам нові функції і можливості.

Монета $SHIBASHOOT має шанс обійти інші перспективні криптовалюти «собачої» тематики завдяки корисності. З її допомогою гравці отримують доступ до різних івентів на платформі та можуть взяти участь у прибутковій лотереї Lucky Lasso.

На майданчику працює реферальна програма Posse Rewards. Вона дозволяє заробляти нагороди за запрошення друзів до гри.

Також Shiba Shootout пропонує вигідний стейкінг. У рамках цієї ініціативи винагороди виплачуватимуть протягом 2 років, а APY для ранніх учасників становить приблизно 842%.

Експерти вважають, що токен здатний показати 100-кратне зростання після виходу на біржі, а попит на нього зростатиме в міру розвитку самої платформи.

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Crypto All-Stars

Найперспективніші криптовалюти прагнуть запропонувати вигідні та корисні функції чи додаткові можливості. Як, наприклад, це робить Crypto All-Stars — платформа, на якій користувачі можуть розміщувати в стейкінг декілька мем-коїнів одночасно.

За час пресейлу інвестиції в $STARS перевищили $1,3 млн. На момент написання матеріалу вартість монети становить $0,0014477.

Головна відмінність $STARS від інших мем-коїнів полягає в технології MemeVault. Вона дозволяє стейкати різні цифрові валюти на одній платформі. Розробники розповіли, що можна заблокувати сам $STARS, а також $DOGE, $SHIB, $PEPE. У майбутньому цей список поповнюватиметься.

При цьому APY для ранніх стейкерів становитиме понад 1,100%. Нагороди користувачам виплачуватимуть протягом 2 років.

Загалом у проєкті 50 стадій ICO, а перед лістингами вартість активу становитиме $0,0016782. Аналітики вважають, що $STARS здатний на принаймні 100-кратне зростання завдяки своїй системі стейкінгу.

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Pepe Unchained

У яку криптовалюту вкластися інвестору, якщо він хоче отримувати прибуток у довгостроковій перспективі? Наприклад, у Pepe Unchained — проєкт, який, на відміну від багатьох інших мем-коинов, має власний блокчейн.

«Рідний» токен платформи — $PEPU — подолав вже 50 стадій ICO з 70 і подорожчав на 100%. Придбати його можна через віджет на головній сторінці проєкту за $0,0097284.

Стартап пропонує високу швидкість обробки транзакцій та низькі комісії. Плюс його блокчейн Pepe Chain підтримує рішення 2-го рівня. Саме ці протоколи дозволяють значно підвищити продуктивність блокчейну. Запуск цих рішень, за словами розробників, відбудеться відразу після завершення пресейлу.

Також команда розповіла, що всередині проєкту буде запущено децентралізовану біржу, а всі операції в мережі вдасться відстежити за допомогою функції дослідження блоків.

На увагу заслуговує також технологія стейкінгу. За блокування монет користувачам належить винагорода — вона виплачуватиметься протягом 2 років. APY при цьому становитиме приблизно 150%.

Фінальна вартість монети перед лістингами досягне $0,00999. Проте експерти вважають, що після релізу на біржах варто чекати на 100-кратне подорожчання. Все тому, що в екосистемі Pepe Unchained у перспективі можна створювати інші мем-коїни.

Перейти на сайт PEPE UNCHAINED

Ethereum

Також інвестори звертають увагу на найкращі криптовалюти в галузі ринкової капіталізації. Наприклад, Ethereum — токен, для якого було відкрито одразу 5 спотових ETF-фондів.

Як і Біткоїн, монета зіткнулася з низкою злетів та падінь у 2024 році. Влітку було відкрито низку спотових фондів для великого активу, проте за ним не було стрімкого зростання. У серпні на тлі короткочасного спаду ETH взагалі опустився до позначки $2,100. З того часу актив намагається відновити свої позиції. За даними CoinMarketCap, на 17 вересня його ціна становить $2,3 тис.

Спочатку аналітики передбачали Ethereum зростання до $3,000 до кінця 2024 року. Проте ведмежий тренд на ринку триває. Через це деякі експерти схильні думати, що монета здатна ще впасти в ціні, перш ніж увійти до стадії зростання.

Фахівці зазначають, що із середини липня ефективність токену поступово знижується. Все тому, що співвідношення ETH/BTC знаходиться на позначці 0,039. Це найнижчий показник зафіксований з весни 2021 року. До цього варто додати зміцнення позицій BTC, а також його домінування на ринку — 56,7%.

Також слід враховувати, що знижений інтерес спільноти до мережі Ethereum призводить до сповільнення спалювання монет. Це, у свою чергу, збільшує їхню кількість, яка перебуває в обігу, і продовжує чинити тиск на курс активу.

Проте якщо Федеральна резервна система США (ФРС) все ж таки знизить відсоткові ставки 18 вересня, ситуація може змінитися. На тлі підвищеного попиту Ethereum має всі шанси піднятися до рівня опору в $2,579. Якщо монета подолає цю позначку, ціна зможе збільшитися і до $2,868.

Біткоїн

Велика кількість досвідчених інвесторів розглядають не лише дешеві криптовалюти для покупки, але також і Біткоїн. Нинішній рік дуже вплинув на розвиток головної монети. У січні були запущені ETF-фонди для Біткоїна, а у квітні відбувся четвертий за рахунком халвінг. Обидві ці події не відразу вплинули на токен, але в результаті все ж таки підштовхнули його до історичного максимуму в $73,7 тис.

Щоправда, у серпні актив зіштовхнувся із великим, хоч і короткостроковим спадом до $43 тис. і тепер намагається повернути собі колишні позиції. Експерти припускають, що Біткоїн здатний до зростання, але вже після завершення президентських виборів у США. Вибори мають відбутися 5 листопада 2024 року.

Схожу думку висловив Райан Лі — експерт компанії Bitget Research. Він припустив, що тривале зростання монети слід очікувати у грудні 2024 року. Серед учасників криптоспільноти є думка, що саме в цей період невизначеність на ринку поступово спадає.

Райан Лі також звернув увагу, що наприкінці року, як правило, випускається найбільше проєктів на ринку. Цей фактор, у свою чергу, здатний підвищити активність трейдерів та інвесторів.

Інший експерт — Майк Львов із компанії PR EMCD — розповів, що президентські вибори мають прямий вплив на розвиток BTC. Він припустив, що у разі перемоги Камали Харріс токен буде коштувати $53,000 або $55,000. Якщо переможцем вийде Дональд Трамп, то ймовірність зростання BTC підвищується. Все тому, що політик відкрито підтримує криптовалютний сектор. При цьому деякі аналітики переконані, що в рамках осіннього буллрану монета має шанс на новий історичний максимум у розмірі $100,000.

Чому Біткоїн має бути в кожному портфелі

Яку крипту купити, щоб перечекати період невизначеності на ринку? Більшість експертів у такому випадку надає перевагу Біткоїну. В індустрії цифрових валют його навіть прийнято називати «новим золотом». Однак, звідки взялося подібне порівняння?

Світові криптоаналітики дійшли до висновку, що BTC — як і золото — вигідно використовуватиме накопичення заощаджень. З його допомогою можна не лише зберегти, а й примножити капітал у довгостроковій перспективі.

Одна з основних причин, через яку Біткоїн справді можна назвати «золотом», — це обмеженість запасів. Кількість цих токенів не перевищує 21 млн. Це число є строго фіксованим за рахунок алгоритму, на якому випускалася монета.

Крім цього, варто враховувати і здатність зберігати цінність у довгостроковій перспективі. Як і будь-які інші старі і нові криптовалюти, Біткоїн схильний до волатильності. Однак з часом його потенційна прибутковість підвищується. Наприклад, куплений на старті один Біткоїн тепер здатний принести прибуток власнику у розмірі понад $50 тис.

Ще один фактор, яким трейдери з усього світу звертаються саме до Біткоїна, — це мобільність і глобальна доступність. Для зберігання криптовалют не знадобиться додаткова банківська скринька. Достатньо під'єднати надійний гаманець та перевести на нього необхідну кількість монет. Плюс, подібні перекази із цифровими валютами займають менше часу, ніж банківські транзакції. Все завдяки їх децентралізованості та роботі на прозорих блокчейнах.

Аналітики також зазначають, що інтерес до Біткоїну серед інституційних інвесторів зростає. Великі учасники фінансового ринку звертаються до BTC як до засобу накопичення. На підвищений попит та ширше ухвалення вплинув ще й запуск ETF-фондів. Завдяки цьому інструменту доступ до криптовалюти став простішим для багатьох трейдерів. Адже тепер можна інвестувати в BTC, не укладаючи угоди безпосередньо.

Плюс, у деяких країнах Біткоїн вже застосовується як повноцінний платіжний засіб. Наприклад, на території Сальвадору ця монета використовується нарівні з доларом та іншими фіатними грошима. У Великій Британії теж простежується така тенденція. У червні 2023 року влада схвалила законопроєкт, згідно з яким блокчейни слід інтегрувати у фінансові ринки, а самі активи перетворити на законний засіб оплати. На території Європейського Союзу криптовалюти також можна застосовувати для оплати різних товарів та послуг.

Однак важливо розуміти, що Біткоїн хоч і є значною частиною будь-якого інвестиційного портфеля, він не може бути його основою. Експерти рекомендують не вкладати кошти лише в один криптовалютний проєкт через потенційну можливість зіткнутися із фінансовими втратами. У разі спаду ринку краще мати кілька монет у гаманці — таким чином вдасться збалансувати накопичення та забезпечити їх.

На думку фахівців, рекомендується інвестувати як в дуже надійні, так і в досить ризиковані монети. Перші зможуть принести дохід у довгостроковій перспективі, тоді як другі відкривають можливості для швидкого заробітку на ажіотажі.

Також грамотне розподілення активів дозволяє захиститися від високої волатильності. З його допомогою можна просто вирівняти різке коливання курсу монет. Інвестиції в проєкти стануть більш передбачуваними, оскільки трейдери будуть готові до різних сценаріїв розвитку ринку.

Існує декілька стратегій, згідно з якими можна ефективно розподіляти монети у гаманці. Це може бути досить консервативний підхід, де значна частина портфеля виділяється на BTC або ETH, а також стейблкоїни та інші перевірені часом токени. Або ж інвестор здатний зробити вибір на користь високого ризику та додати активи з ICO та альткоїни.

Проте є і поміркований, більш збалансований підхід до диверсифікації криптовалюти. Відповідно до нього, до портфелю слід додати флагманські монети (BTC і ETH) та токени із середньою капіталізацією. Корисно також буде придивитися до DeFi-секторів, NFT-колекцій та коїнів, які працюють на власних блокчейнах.

Вибір відповідної стратегії залежить від цілей самого інвестора. Наприклад, консервативно складений портфель приносить, як правило, порівняно невеликий дохід, але більш стабільний. Якщо ж трейдер планує отримати більший і швидший прибуток, йому варто розглянути інші варіанти.

При виборі відповідних монет для інвестування слід звернути увагу на:

ліквідність;

ринкову капіталізацію;

довгострокові перспективи та сферу застосування;

можливості для масштабування системи;

активність криптоспільноти;

репутацію розробників;

лістинги на біржах.

Висновок

Індустрія цифрових активів перебуває у постійному русі. Через підвищений рівень волатильності ціни монет то зростають, то переживають короткостроковий спад. Старим та широко відомим проєктам на ринку доводиться конкурувати з різними стартапами. Останні, у свою чергу, прагнуть надати нові функції та технологічні можливості. Так, наприклад, $PEPU першим з мем-коїнів отримав підтримку L2-рішень, а $STARS відкриває доступ до механізму для блокування великої кількості монет.

Асортимент криптовалютних проєктів на ринку досить різноманітний. Однак на питання про те, яку крипту купити кожен трейдер повинен відповісти самостійно. Таке рішення залежить від таких чинників, як фінансові можливості інвестора та його плани на отримання прибутку в коротко- чи довгостроковій перспективі.