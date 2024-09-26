ФРС знижує ставки: що це означає для долара та глобальних ринків

Федеральна резервна система (ФРС) США у вересні зробила перший крок до пом'якшення своєї жорсткої монетарної політики, знизивши ставку на 50 базисних пунктів до діапазону 4,75%-5%. Попри те, що це рішення було очікуваним, воно несе важливі наслідки для світової економіки та курсу долара.

Фінансовий експерт Traders Union Андрій Мастикін поділився своїм баченням того, що буде далі і як зниження ставки позначиться на глобальних фінансових процесах.

У фокусі — очікування подальших кроків ФРС

Ймовірно, що американський центробанк продовжить пом'якшення грошово-кредитної політики. Так, аналітики банка JP Morgan очікують ще два етапи зниження ставки до кінця поточного року.

Однак представники ФРС опираються надмірним «голубиним» очікуванням. Глава ФРС Джером Пауелл ясно дав зрозуміти, що майбутні кроки залежатимуть від економічних даних, зокрема від інфляції та зайнятості.

ФРС прагне протистояти ринковим очікуванням надто швидкого та різкого зниження ставки. Пауелл неодноразово наголошував, що ФРС не готова вживати більш рішучих заходів до отримання додаткових економічних передумов. Це важливий сигнал для інвесторів, оскільки будь-які несподівані дані можуть змінити прогнози та сильно вплинути на динаміку долара та інших активів.

Вплив на долар

Ринок вже відреагував на зниження ставок — індекс долара (DXY), який відстежує вартість долара відносно кошика валют, досяг 14-місячного мінімуму. Долар втрачає позиції на тлі очікувань рецесії, що посилюються, і зниження прибутковості американських облігацій.

Ринок очікує, що пом'якшення політики ФРС зробить долар менш привабливим для інвесторів, що може призвести до подальшого падіння його курсу. Це особливо важливо для країн, що розвиваються, де зміцнення їх власних валют може послабити експортні позиції.

Однак, якщо економічні дані виявляться сильнішими за очікування — наприклад, індекс витрат на особисте споживання (PCE) покаже прискорення інфляції — долар здатен зміцнитися, оскільки ФРС може призупинити процес зниження ставок.

Перспективи інфляції

Одним із ключових факторів, що визначають дії ФРС, залишиться інфляція. Якщо вона продовжить перевищувати цільові рівні, ФРС може бути змушена уповільнити або припинити зниження ставок, що змінить поточні очікування на ринку. Інакше процес пом'якшення монетарної політики продовжиться.

Крім того, ФРС орієнтуватиметься на дані щодо ВВП та стану ринку праці. Попри уповільнення в окремих секторах економіки, загальний рівень зайнятості та економічної активності залишається відносно високим. Це підтримує думку, що ФРС діятиме обережно, балансуючи між необхідністю підтримувати економічне зростання та контролювати інфляцію.

Що це означає для світових ринків?

Дії ФРС мають далекосяжні наслідки для світових ринків. Зниження ставок у США робить американські облігації менш привабливими для інвесторів, що може призвести до відпливу капіталу зі США на користь інших країн, особливо ринків, що розвиваються. Це, своєю чергою, може стимулювати зростання валют цих країн та підвищити волатильність на фінансових ринках.

Зниження дохідності облігацій також може спонукати інвесторів шукати вищу прибутковість на фондовому ринку та в криптовалютах. У той же час, ослаблення долара та страх перед інфляцією можуть підвищити інтерес до золота як до «тихої гавані», оскільки цей дорогоцінний метал традиційно використовується для збереження вартості під час економічної невизначеності.

Висновок

Зниження ставок ФРС це перший крок у складному процесі адаптації економіки США до нових реалій. Очікування ринку залишаються оптимістичними, але дії ФРС залежатимуть від економічних даних, що надходять. Долар уже втрачає позиції на тлі пом'якшення політики, проте його подальша доля залежить від того, як розвиватиметься інфляція та інші економічні показники.

Глобальні ринки готуються до нових викликів: ослаблення долара може викликати перетікання капіталу на ринки, що розвиваються, але це супроводжуватиметься зростанням волатильності. У найближчі місяці ключовим драйвером залишаться дані щодо інфляції, і, залежно від їхньої динаміки, ФРС може як продовжити зниження ставок, так і переглянути свою стратегію.