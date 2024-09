«Увійде в історію»: Ілон Маск анонсував нову презентацію Tesla

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з джерелами, Tesla збирається представити спеціально побудоване роботаксі. Також можна очікувати, що компанія продемонструє своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

Слоганом презентації стала фраза «We, Robot», яка, ймовірно, служить відсиланням до фільму «Я, робот» з Віллом Смітом у головній ролі. Маск зазначив, що цей івент увійде в підручники історії.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE