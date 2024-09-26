«Увійде в історію»: Ілон Маск анонсував нову презентацію Tesla

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.

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Згідно з джерелами, Tesla збирається представити спеціально побудоване роботаксі. Також можна очікувати, що компанія продемонструє своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

Слоганом презентації стала фраза «We, Robot», яка, ймовірно, служить відсиланням до фільму «Я, робот» з Віллом Смітом у головній ролі. Маск зазначив, що цей івент увійде в підручники історії.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами Маска, Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця наступного року.