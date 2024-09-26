Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.
26 вересня 2024, 13:33
«Увійде в історію»: Ілон Маск анонсував нову презентацію Tesla
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Згідно з джерелами, Tesla збирається представити спеціально побудоване роботаксі. Також можна очікувати, що компанія продемонструє своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.
Слоганом презентації стала фраза «We, Robot», яка, ймовірно, служить відсиланням до фільму «Я, робот» з Віллом Смітом у головній ролі. Маск зазначив, що цей івент увійде в підручники історії.
This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що, за словами Маска, Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця наступного року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Шо Тесла, шо Епл, штампують на конвеєрах свою продукцію, з року в рік зміни вже непомітні навіть шанувальникам їх товарів, бо не можна штампувати кожен рік новий продукт і чимось дивувати користувача, пару тройку нових функцій не мають жодного сенсу, бо наступного року вийде нова модель, котра буде трошки краща, ніж цього річна, але саме трошки, а не капітально краща.