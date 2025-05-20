Шведський центробанк закликає захищати готівкові платежі

Центральний банк Швеції (Riksbank) запропонував зробити обов’язковим приймання готівки для оплати товарів першої необхідності, змінивши підхід до ідеї безготівкового суспільства, та закликав банки взяти на себе більше відповідальності за обіг готівки. Про це пише Finextra.

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Позиція Riksbank

У поданні до Комісії з питань готівкового обігу Riksbank підкреслив важливість доступу до готівкових платежів для всіх громадян, щоб забезпечити стійкість платіжної системи. «Люди завжди повинні мати можливість оплачувати продукти харчування, медичні послуги та ліки як цифровим способом, так і готівкою», — зазначив голова Riksbank Ерік Тедеен.

Причини ініціативи

Глобальна нестабільність, кібератаки та відключення електроенергії вказують на потребу забезпечити можливість платежів без інтернету. Riksbank виступає за те, щоб великі банки надавали пріоритетні послуги з овернайту та оперативної видачі готівки для корпоративних клієнтів.