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20 травня 2025, 18:15

Російське вугілля втрачає позиції в Китаї: імпорт зменшився на 13%

У квітні 2025 року імпорт вугілля з росії до Китаю знизився на 13% до 7,397 млн тонн порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

У квітні 2025 року імпорт вугілля з росії до Китаю знизився на 13% до 7,397 млн тонн порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
Фото: freepik.com

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Водночас поставки російського вугілля до Китаю найближчим часом можуть зрости, оскільки Москва намагається підтримати свою вугільну галузь, яка постраждала від західних санкцій, знижуючи тарифи на залізничні перевезення та забезпечуючи гарантований експорт.

Імпорт з Монголії, переважно коксівного вугілля, минулого місяця знизився на 3% до 7,014 млн тонн. Імпорт вугілля від найбільшого постачальника Китаю, Індонезії, впав на 20% до 14,286 млн тонн. Імпорт з Австралії скоротився на 3% за місяць до 6,97 млн тонн.

Загалом імпорт вугілля до Китаю з усіх джерел у квітні скоротився на 16% у річному обчисленні, оскільки низькі внутрішні ціни, що знаходяться на чотирирічному мінімумі, зробили імпорт менш прибутковим.

Зазначається, що уряд Китаю просуває політику переходу на вітчизняне вугілля, запроваджуючи стимули для підприємств, аби ті віддавали перевагу саме китайському вугіллю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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