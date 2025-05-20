США виділяють $250 мільйонів на повернення біженців, зокрема в Україну — Washington Post

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2025, 19:34

США виділяють $250 мільйонів на повернення біженців, зокрема в Україну — Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує перенаправити до $250 млн, виділених на допомогу іншим країнам, на добровільне повернення додому біженців, зокрема з України та Гаїті. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на відповідні документи.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує перенаправити до $250 млн, виділених на допомогу іншим країнам, на добровільне повернення додому біженців, зокрема з України та Гаїті.
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Окрім українців та гаїтян, у проектах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Тобто вони також можуть стати мішенню в рамках програми добровільної депортації.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), який дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне. В документах, з якими ознайомилася газета, зазанчається, що понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий захист у 2022 році, після повномасштабного вторгення рф. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільність у країні.

Читайте також: У Чехії працевлаштували 160 тисяч українських біженців — прем'єр Фіала

Зазначається, що у випадку з Україною, американські дипломати у січні закликали українських чиновників прийняти не лише своїх громадян, депортованих зі Сполучених Штатів, але й потенційно невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами інших країн.

Попередні уряди США теж підтримували добровільне повернення мігрантів. Однак план Трампа вирізняється тим, що він стосується людей, які втекли з найнебезпечніших куточків світу. Крім того, він має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ) — це установа ООН, яка зазвичай яка зазвичай опікується поверненням мігрантів додому.

Все це відбувається на тлі спроб адміністрації Трампа скоротити закордонну допомогу. Наприклад, планувалась ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення 80% її програм, зокрема тих, що працювали в Україні, Гаїті та інших країнах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами