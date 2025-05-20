США виділяють $250 мільйонів на повернення біженців, зокрема в Україну — Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує перенаправити до $250 млн, виділених на допомогу іншим країнам, на добровільне повернення додому біженців, зокрема з України та Гаїті. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на відповідні документи.

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Окрім українців та гаїтян, у проектах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Тобто вони також можуть стати мішенню в рамках програми добровільної депортації.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), який дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне. В документах, з якими ознайомилася газета, зазанчається, що понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий захист у 2022 році, після повномасштабного вторгення рф. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільність у країні.

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Зазначається, що у випадку з Україною, американські дипломати у січні закликали українських чиновників прийняти не лише своїх громадян, депортованих зі Сполучених Штатів, але й потенційно невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами інших країн.

Попередні уряди США теж підтримували добровільне повернення мігрантів. Однак план Трампа вирізняється тим, що він стосується людей, які втекли з найнебезпечніших куточків світу. Крім того, він має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ) — це установа ООН, яка зазвичай яка зазвичай опікується поверненням мігрантів додому.

Все це відбувається на тлі спроб адміністрації Трампа скоротити закордонну допомогу. Наприклад, планувалась ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення 80% її програм, зокрема тих, що працювали в Україні, Гаїті та інших країнах.