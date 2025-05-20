Експорт смартфонів з Китаю до США у квітні впав до мінімуму з 2011 року

Експорт смартфонів, у тому числі пристроїв Apple Inc., із Китаю до США у квітні впав до мінімуму з 2011 року. Про це йдеться у повідомленні Головного митного управління КНР.

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За даними, обсяг поставок смартфонів з країни до Штатів минулого місяця знизився на 72%, склавши менше $700 млн. Це показує, як політика Вашингтона у сфері мит порушує технологічні ланцюжки поставок, зазначають експерти.

Загалом китайський експорт до США у квітні скоротився на 21%.

США та КНР домовилися про взаємне зниження торгового мита на 90 днів з 14 травня. Вашингтон знизив мито для більшості китайських товарів до 30%, Пекін знизив тарифи на американські товари до 10%. До цього мита США для китайської продукції становили 145%, мита КНР для американської — 125%.

Незважаючи на тимчасову угоду, протиріччя між двома країнами зберігаються. Пекін звинуватив Вашингтон у підриві результатів недавніх переговорів у Женеві після заяви міністерства торгівлі США про те, що використання ШІ-чіпів китайської Huawei «десь у світі» вважатиметься порушенням заходів експортного контролю.

Інвестори очікують зниження обсягу двосторонньої торгівлі США та Китаю, який у 2024 році досяг $690 млрд, побоюючись, що це завдасть збитків промисловості та призведе до зростання цін для споживачів.

Минулого року трьома найбільшими статтями американського імпорту з КНР стали смартфони, ноутбуки та літій-іонні акумулятори.