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24 квітня 2024, 12:50

Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця наступного року — Маск

Гуманоїдний робот Tesla все ще знаходиться в лабораторії, але він може бути готовий до продажу вже наприкінці наступного року. Про це заявив виконавчий директор компанії Ілон Маск, повідомляє Reuters.

Гуманоїдний робот Tesla все ще знаходиться в лабораторії, але він може бути готовий до продажу вже наприкінці наступного року.
Фото: Tesla

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Кілька компаній зробили ставку на гуманоїдних роботів, щоб задовольнити потенційну нестачу робочої сили. Такі роботи можуть виконувати повторювані завдання, які можуть бути небезпечними або виснажливими для людей в таких галузях, як логістика, складське господарство, роздрібна торгівля та виробництво.

Під час телефонної конференції Маск сказав інвесторам, що він припускає, що робот Tesla під назвою Optimus зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року.

Гуманоїдні роботи вже кілька років розробляються японською Honda і Hyundai Motor Boston Dynamics.

Цього року стартап Figure, який підтримується Microsoft і Nvidia, заявив, що підписав угоду про партнерство з німецьким автовиробником BMW щодо розгортання гуманоїдних роботів на заводі виробника автомобілів у США.

Раніше Маск заявляв, що продажі роботів можуть стати більшою частиною бізнесу Tesla, ніж інші сегменти, включаючи виробництво автомобілів.

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«Я вважаю, що Tesla має найкращі позиції серед виробників гуманоїдних роботів, щоб досягти масштабного виробництва», — сказав Маск під час розмови у вівторок, маючи на увазі можливості штучного інтелекту.

Варто зазначити, що Маск не завжди виконує свої обіцянки. Так у 2019 році він сказав інвесторам, що до 2020 року Tesla буде управляти мережею безпілотних автомобілів «robotaxi».

Tesla випустила перше покоління свого робота Optimus під назвою Bumblebee у вересні 2022 року. Цього року компанія опублікувала відео другого покоління двоногого робота, який складає футболку на заводі компанії.

Джерело: Мінфін
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