Головне за вівторок: МВФ переглядає програму EFF, прогноз курсу валют від Мінекономіки

Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що може принести $487,4 мільйона фінансування. Установча зустріч між командами НБУ, Міністерства фінансів і МВФ відбулася дистанційно 19 травня.

Голова НБУ озвучив, про що говоритимуть з МВФ

Голова Нацбанку Андрій Пишний очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз

Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року.

Україна перейшла на бензин Е5: що відбувається з цінами, якістю палива та заправками