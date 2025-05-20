Головне за вівторок: МВФ переглядає програму EFF, прогноз курсу валют від Мінекономіки
Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що може принести $487,4 мільйона фінансування. Установча зустріч між командами НБУ, Міністерства фінансів і МВФ відбулася дистанційно 19 травня.
Голова НБУ озвучив, про що говоритимуть з МВФ
Голова Нацбанку Андрій Пишний очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.
Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз
Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року.
Україна перейшла на бензин Е5: що відбувається з цінами, якістю палива та заправками
Український ринок автопалива вже декілька тижнів працює за новими правилами, які встановлюють норму обов'язкового вмісту біокомпонентів у бензині А-95. «Мінфін» розбирався, чи справдилися негативні прогнози: що відбувається з бензином, і чи правда, що на деяких АЗС він перетворився на «гримучу суміш».
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