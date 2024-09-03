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3 вересня 2024, 18:38

У серпні Tesla збільшила продажі в Китаї на 37%

У серпні продажі Tesla в Китаї досягли свого найкращого рівня за рік, причому американський виробник електромобілів отримав вигоду від активних продажів у менших містах. Про це повідомляє Reuters.

У серпні продажі Tesla в Китаї досягли свого найкращого рівня за рік, причому американський виробник електромобілів отримав вигоду від активних продажів у менших містах.
Фото: pixabay.com

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Минулого місяця продала понад 63 000 автомобілів на найбільшому автомобільному ринку світу, що на 37% більше, ніж у липні, але, ймовірно, все ще менше, ніж у серпні минулого року, коли було продано 64 694 авто.

Відставання від китайських конкурентів

Зазначається, що незважаючи на обнадійливе поліпшення продажів Tesla, показники американської компанії значно відстають від основних китайських конкурентів.

BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, заявив, що продажі його пасажирських автомобілів у Китаї в серпні зросли на 35% порівняно з минулим роком, досягнувши рекордного місячного показника в 370 854 одиниці.

Як і багато інших автовиробників, Tesla сильно постраждала від тривалої цінової війни в Китаї, де економічне зростання також було млявим, а довіра споживачів — крихкою. За перше півріччя її продажі в Китаї скоротилися на 5%.

З квітня Tesla пропонує покупцям безвідсоткові кредити терміном до п'яти років, а за останні тижні кілька місцевих урядів зробили її автомобілі придатними для офіційних закупівель.

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На початку 2024 року компанія також отримала ключовий регуляторний кивок: провідна асоціація автомобільної промисловості країни заявила, що збір даних автомобілями Tesla відповідає нормам, що дозволило автомобілям Tesla в'їжджати на деякі урядові об'єкти, куди раніше їм було заборонено.

Повідомляється, що поставки в так звані міста третього рівня зросли на 78% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в той час як продажі в містах другого рівня, таких як Ханчжоу і Нанкін, збільшилися на 47%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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