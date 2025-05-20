Акції CATL у Гонконгу зросли на 16% після рекордного лістингу

Китайський виробник акумуляторів CATL провів найбільше розміщення акцій 2025 року, залучивши 35,7 мільярда гонконгських доларів ($4,6 мільярда), а його акції на дебютних торгах у Гонконгу підскочили більш ніж на 16%. Про це пише Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб лістингу

Очікується, що завдяки високому попиту на вторинне розміщення сума залучених коштів зросте до $5,3 мільярда. Це одне з найбільших розміщень у Гонконгу для китайських компаній, які вже котируються на материковій біржі в Шеньчжені. Попит зумовлений відмовою інвесторів від американських активів, зокрема долара США.

Плани компанії

Засновник CATL Робін Цзен 20 травня вдарив у гонг на Гонконзькій біржі, відзначаючи старт торгів. Він заявив, що компанія не хоче бути лише виробником акумуляторів, а прагне стати «піонером» із нульовим викидом вуглецю. Більшість залучених коштів піде на експансію в Європі, зокрема на завод в Угорщині вартістю $7,3 мільярда, для якого потрібне неюаньське фінансування.

Досягнення CATL

Минулого року CATL із міста Нінде (провінція Фуцзянь) зафіксувала продажі на $50 мільярдів і чистий прибуток у $7 мільярдів. Нещодавно компанія представила батареї з запасом ходу 1500 км, які заряджають 520 км за 5 хвилин.

Інвестори та геополітика

Лістинг підтримали американські банки, а ключовим інвестором стала американська компанія з управління активами, попри геополітичну напруженість навколо угоди.

Онлайн-курси для інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу