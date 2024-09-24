У серпні 2024 року підприємці отримали 651 кредит на 2,1 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У серпні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди
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Станом на 1 вересня 2024 року 30 банків-кредиторів обслуговують 20 207 кредитів на 69,6 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 31,3 млрд гривень. Це близько 61 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 39 419 кредитів на загальну суму 125,6 млрд грн.
З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 34 269 кредитних договорів на суму 115,2 млрд грн.
Хто видає найбільше кредитів
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 вересня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:
- Приватбанк — 13 785 кредитів на загальну суму 22,7 млрд грн, що становить 64 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
- Ощадбанк — 2 726 кредитів на 10,8 млрд грн (53 % від ліміту банку);
- Укргазбанк — 953 кредити на 9,9 млрд грн (70 % від свого ліміту);
- ПУМБ — 615 кредитів на 6,1 млрд грн (58 % від ліміту);
- Укрексімбанк — 406 кредитів на 5,8 млрд грн (53 % від ліміту).
Регіони
У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві — 2 388 кредитів на загальну суму 8,3 млрд грн;
- у Дніпропетровській області — 1 607 кредитів на 5,2 млрд грн;
- у Львівській — 1 708 кредитів на 5,1 млрд грн;
- у Київській — 1 300 кредитів на 4,3 млрд грн;
- в Одеській — 1 248 кредитів на близько 4 млрд гривень.
Сфери діяльності
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство — 5 031 кредит на загальну суму 29,6 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 634 кредити на 18,3 млрд грн;
- переробна промисловість — 3 264 кредити на 15 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 141 кредит на 2,4 млрд грн;
- будівництво — 528 кредитів на 1,6 млрд грн.
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