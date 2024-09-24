Український фінтех стартап IN1 залучив $6 млн

Глобальний fintech стартап IN1, який створює продукт для управління фінансами, оголосив про успішне закриття раунду Seed фінансування, залучивши $6 млн від приватних інвесторів. IN1 заснували українці, які займають більшість посад в керівництві стартапу. Про це пише dev.ua.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це за проєкт

IN1 створює «революційну платформу», яка інтегрується з різними провайдерами фінансових послуг, дозволяючи користувачам керувати всіма своїми картками та рахунками в одному мобільному додатку, йдеться в пресрелізі. Платформа також надає рахунки для різних фіатних (традиційних) валют, криптогаманець та, як стверджується, першу у світі картку для платежів як у фіатних, так і в криптовалютах, що дозволяє швидко перемикатися між ними.

IN1 також пропонує свою комплексну платформу іншим фінтех компаніям та традиційним банкам по всьому світу, щоб допомогти їм забезпечити безшовну інтеграцію фіатних та криптовалют.

Компанія вже отримала ліцензію VASP на торгівлю криптоактивами та їх зберігання, відповідаючи регуляторним вимогам та впроваджуючи передові заходи безпеки для захисту коштів користувачів.

Куди підуть кошти

Залучений капітал буде використано для фінансування завершальних етапів розробки продукту, який наразі перебуває на стадії бета-тестування, та підтримки майбутнього запуску повної версії MVP для українців та інших європейців. Після цього IN1 планує швидко розширюватися на ринки MENA (Близький Схід та Північна Африка) та Азії.