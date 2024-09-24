США готують позов до суду проти Visa через антиконкурентну поведінку — Financial Times

Міністерство юстиції США готується подати антимонопольний позов проти Visa , звинувативши платіжну компанію в антиконкурентній поведінці. Про це повідомляє Financial Times.

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Федеральна прокуратура збирається подати позов вже у вівторок, повідомила особа, знайома з цим питанням. Цей крок відбудеться після багаторічної перевірки Міністерством юстиції ділової практики Visa.

Зазначається, що у 2021 році компанія оприлюднила нормативну документацію, що антимонопольний підрозділ Міністерства юстиції запитував інформацію про можливі порушення положень антимонопольного законодавства, які забороняють антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку.

Розслідування було зосереджено на бізнесі дебетових карток Visa в США, а також на конкуренції в інших мережах і способах оплати.

Минулого року компанія заявила, що федеральна прокуратура вимагала додаткові документи в рамках цього розслідування. Visa заявила, що співпрацює з Міністерством юстиції, і у 2021 році заявила, що її «практика дебетування в США відповідає чинному законодавству».

Акції Visa впали майже на 2% після завершення торгів.

Наразі незрозуміло, чи будуть об'єктом уваги Міністерства юстиції ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

Антимонопольні органи також уважно розглядали конкурентів Visa. Минулого року компанія Mastercard досягла угоди з Федеральною торговою комісією США для врегулювання звинувачень у тому, що вона незаконно змушувала продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів.

На початку цього року Visa і Mastercard погодилися знизити так звані «платежі за свайп» (комісії за транзакції), які вони стягують з ритейлерів, у рамках юридичної угоди, яка, за словами продавців, мала заощадити їм $30 млрд за 5 років, але пізніше федеральний суддя відхилив угоду.