АМКУ оштрафував мережу АЗС KLO на 5,2 млн гривень за неподання інформації

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Конверс Лінк» (мережа АЗС KLO) на 1,5 млн гривень за неподання інформації та на 3,7 млн гривень за подання інформації в неповному обсязі на вимоги органів комітету у встановлені строки. Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

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Що відомо

Згідно з повідомленням, вимоги до ТОВ «Конверс Лінк» надсилалися комітетом у межах дослідження на ринках нафтопродуктів, пов’язаних зі встановленням цін протягом 2022 року.

«Однак, товариство тричі надало інформацію на вимоги комітету поза межами встановлених строків. Це перешкоджало об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації під час дослідження ринків світлих нафтопродуктів (пального), що враховано під час визначення розміру штрафу. Також комітет врахував повторність вчинення правопорушення», — йдеться в повідомленні.