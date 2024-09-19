ПУМБ у поточному році видав онлайн-кредитів «всеБІЗНЕС» для ФОП на загальну суму 1 млрд грн

Портфель онлайн-кредитів «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців від Першого Українського Міжнародного Банку ( ПУМБ ) перетнув позначку 1 млрд грн, від початку року зростання становить 2,5 рази.

Загалом за вісім місяців 2024 року ПУМБ профінансував без застави 3,5 тис. підприємців на загальну суму 1 млрд грн. Всі ці кошти — видані виключно онлайн.

Такий результат став можливим передусім завдяки зручності та швидкості оформлення, лояльним умовам обслуговування.

Банк реалізував низку нових рішень у мобільному застосунку ПУМБ mobile, зокрема надавши можливість легкої онлайн-реєстрації та відкриття рахунку.

Крім того, вдалося значно розвинути процеси, які дають змогу приймати швидкі рішення щодо кредитування бізнесу.

«ПУМБ постійно розвиває напрямок онлайн-кредитування ФОП, щоб у нинішніх непростих умовах дати підприємцям можливість отримувати кошти легко та швидко. Ми прагнемо стати для наших клієнтів максимально комфортним банком щодо фінансування підтримки та розвитку бізнесу. Важливо, що майже половина підприємців, які отримали онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» у цьому році, — раніше не були клієнтами ПУМБ — говорить Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.

Крім того, ми розвиваємо напрямок кредитування новостворених ФОП, що є унікальною пропозицією на ринку. Це підтверджує наше прагнення бути зручним діджитальним банком для підприємців. Наші амбітні цілі — цілком реальні. А головне — наша фахова допомога затребувана та дає змогу підтримувати мікро- та малий бізнес — основу економіки країни".

Загалом можливістю отримати онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» від початку запуску продукту в 2022 році вже скористалися близько 5,6 тис. ФОП, загальна сума виданих кредитів становить 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, позика «всеБІЗНЕС» може становити до 750 тис. грн, без застави та поруки.

Рішення про схвалення кредиту приймається швидко — протягом одного робочого дня. Достатньо лише подати заявку через сайт

Оформлюється кредитний договір повністю дистанційно, у мобільному застосунку або інтернет-банкінгу ПУМБ. Після оформлення онлайн-договору гроші надходять на рахунок ФОП та одразу стають доступними для використання.