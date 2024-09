ROMI 2024: головні теми та спікери цьогорічної маркетингової конференції

Що чекає на учасників?

Конференція пройде 4 жовтня у Києві в Chamber Plaza. Локація має укриття, тому відвідування заходу буде безпечним, попри всі складні умови. Для тих, хто не зможе долучитися особисто, буде можливість подивитися івент онлайн.

За ініціативою digital-рекламної агенції newage. і підтримкою «Мінфіну» на додачу до основної програми на заході паралельно буде проводитися другий потік.

Агенція newage. працює з 2015 року у сфері медійної інтернет реклами. За ці роки компанія встигла попрацювати з великими рекламодавцями такими, як Сільпо, OLX, Rolls Royce, Prom, Bodo та багатьма іншими брендами, які представлені в Україні. Також агенція має партнерство з Google Marketing Platform та Google Premiere Partner. Це одна з найсильніших команд у сфері медійної реклами, а тому їх долучення до конференції ROMI — унікальна можливість для всіх учасників дізнатися з перших вуст:

Що таке Google Marketing Platform?

Які переваги у порівнянні з Google Ads має Display & Video 360?

Про які можливості можливостей Campaign Manager 360 потрібно знати та як інтегрувати CM360 у свої кампанії?

Як відбувається персоналізація та автоматизація рекламних креативів через Creative Studio?

Як оптимізувати пошукові кампанії за допомогою Search Ads 360?

Які можливості Google Analytics 360 та оновлена політика цін?

Що надає агентству статус сертифікованого партнера GMP?

Як розвивати та мотивувати команду сильних експертів?

В межах основної програми виступлять спікери, серед яких будуть СМО, очільники маркетингових відділів та керівництво відомих українських та європейських брендів, які змогли не лише зберегти свої компанії на плаву, але і продовжують розвивати ці бренди.

Зокрема Netpeak Group Ukraine, агенцію digital-маркетингу № 1 в Україні, Казахстані та Болгарії, представить Оксана Марусич, Business Intelligence Expert, Strategist. Вона виступить з темою «Еволюція digital аудиторії та тренди в онлайн-поведінці: що впливає на споживачів».

Своїм досвідом на конференції поділиться Алекс Айчеу, Head of Paid Marketing компанії AUTODOC — торгового майданчика, на якому зібрані спеціалізовані автозапчастини. Компанія працює в Берліні, а її представник розповість про відмінності роботи маркетингу в українських та європейських e-commerce.

Про те як стати CMO, прокачуючи маркетингові скіли та лідерські навички, розповість Святослав Степаненко — Chief Marketing Officer української IT-школи Mate academy. Раніше спікер також обіймав посади ex Head of Growth OBRIO, co-Founder and ex-CMO Howly, ex-CMO Jooble. Стартап Mate academy сьогодні не лише залишається на плаву, а й нарощує кількість студентів та допомагає українцям опановувати нові професії в сфері IT та працевлаштуватися навіть за кордоном.

Head of marketing insurance biz сайту Finance.ua Діана Макарук також готує гарячу тему для конференції ROMI. Спікер планує поділитися власним досвідом та розповісти «Як директ-маркетинг допоміг Finance.ua стати топ-3 страховим агрегатом».

Також заплановані три дискусії, в межах яких спікери обговорять найкращі стратегії для залучення та лояльності клієнтів, стратегії виходу на західні ринки, а також тему «InHouse чи підрядники — який формат підходить саме вам?».

Під час додаткової програми спікери детально розглянуть кейси запуску та оптимізації реклами в GMP.

Для кого ця конференція і чому її варто відвідати?

Якщо ви плануєте розвивати та масштабувати свій бізнес, то цей захід точно для вас. Адже найкраще, що може зробити власник бізнесу, — вкласти ресурс в навчання команди. Бо саме кваліфікована команда, яка постійно розвивається, в результаті зможе швидко адаптуватися до нових обставин та оперативно реагувати на зміни і нововведення.

Маркетингову конференцію ROMI слід відвідати:

Інформація, яку отримають учасники, це не теоретичні знання, а перевірені стратегії збільшення трафіку, конверсій і продажів. Тому якщо ви прагнете вивести свій бізнес на новий рівень — ні секунди не вагайтеся і просто зараз купуйте квитки на конференцію за найвигіднішими цінами.