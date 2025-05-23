До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
23 травня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 23 травня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 23 травня
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Закриття 23 травня
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Зміни
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41,49/41,52
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41,52/41,55
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3/3
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46,94/46,96
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47,00/47,01
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6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,74 грн. Євро купують за 46,70 грн, а продають за 47,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,01−47,19 грн.
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Джерело: Мінфін
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