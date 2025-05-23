У п’ятницю, 23 травня, у Головпоштамті пройшла урочиста церемонія погашення поштової марки «Бригада „Рубіж“. Гідні 10 років». Поштовий набір вийшов у межах проєкту «Власна марка». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Укрпошта випустила нову марку «Бригада «Рубіж». Гідні 10 років» (фото)
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«РУБІЖ» — перша бригада Національної гвардії України, сформована за стандартами НАТО, яка у травні 2025 року відзначає 10-річчя з дня заснування.
У церемонії погашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, начальник Північного Київського територіального управління Національної гвардії України, полковник Артем Ілюхін та командир Бригади «РУБІЖ», полковник Сергій Сідорін.
Автором маркового аркуша став Георгій Сагітов, український фахівець із візуальної комунікації, артдиректор і дизайнер.
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Кількість поштових наборів обмежена — 1300 шт. Проте у Поштовому маркеті усі охочі можуть придбати:
- марковий аркуш із 28 марок «Бригада „Рубіж“. Гідні 10 років» (неномерний, тираж необмежений);
- художній конверт формату DL «Бригада „Рубіж“. Гідні 10 років»;
- маркований художній конверт «І на оновленій землі врага не буде…» із відбитком спеціального поштового штемпеля «Бригада „Рубіж“. Гідні 10 років».
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