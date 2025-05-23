Укрпошта випустила нову марку «Бригада «Рубіж». Гідні 10 років» (фото)

У п’ятницю, 23 травня, у Головпоштамті пройшла урочиста церемонія погашення поштової марки «Бригада „Рубіж“. Гідні 10 років». Поштовий набір вийшов у межах проєкту «Власна марка». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.