Через технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху — у «Дії» з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
23 травня 2025, 15:14
Деякі сервіси «Дії» будуть недоступні з 24 по 27 травня
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Зазначається, що із суботи частина водійських послуг у «Дії» буде тимчасово недоступна, а саме:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто.
«Уже в середу, 28 травня, знову зможете скористатися улюбленими сервісами за кілька кліків», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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