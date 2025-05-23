Деякі сервіси «Дії» будуть недоступні з 24 по 27 травня

Через технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху — у «Дії» з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що із суботи частина водійських послуг у «Дії» буде тимчасово недоступна, а саме:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

«Уже в середу, 28 травня, знову зможете скористатися улюбленими сервісами за кілька кліків», — йдеться у повідомленні.