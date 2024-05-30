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30 травня 2024, 8:52

Фонд держмайна презентував проєкт «Земельний банк»

У Фонді державного майна України презентували «Земельний банк». Це новий проєкт Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час. Про це повідомили у пресслужбі ФДМ.

У Фонді державного майна України презентували «Земельний банк».
Фото: agropolit.com

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Що відомо

Згідно з повідомленням, проєкт відкриває для аграріїв можливість отримати доступ до сотень тисяч гектарів державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику «Прозорро.Продажі».

«Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних», — заначили в пресслужбі.

Читайте: В Україні запустили сайт Земельного банку

«Аграрний сектор — один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проєкт „Земельний банк“ покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну», — зазначив заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко.

Нагадаємо

27 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який запускає прозору оренду державних с/г земель через онлайн-аукціони. Цей документ дозволить Фонду держмайна створити Земельний банк.

«‎Головна мета — побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за сірими схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі — збитки», — заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
agfromua
agfromua
30 травня 2024, 10:10
#
«заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.» Умеров???
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