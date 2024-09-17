Комерційні банки кредитуватимуть енергомодернізацію громадських будівель в невеликих містах

Комерційні банки кредитуватимуть енергомодернізацію громадських будівель в малих та середніх містах України. Про це повідомив голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

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Що відомо

За його словами, укладено угоду про співробітництво між Фондом розвитку підприємництва та Глобус Банком за програмою з підтримки фінансування енергосервісних компаній (ЕСКО-компаній), що здійснюватимуть енергомодернізацію громадських будівель в малих та середніх містах України.

В рамках пілотної фази Проєкту планується участь близько 10 ЕСКО-компаній для підтримки фінансування їх енергосервісних договорів.

Згідно з умовами Проєкту, ЕСКО-компанії можуть отримати фінансову підтримку за Програмою в розмірі 20% від вартості здійснюваних робіт з енергомодернізації для часткового погашення кредиту. Максимальна сума кредиту для виконання одного енергосервісного договору становить 8 млн грн.

Перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва, зауважила, що банк планує поєднувати участь у Програмі фінансової підтримки ПРООН з програмою «Доступні кредити 5−7−9%» та гарантіями Фонду розвитку підприємництва, що з одного боку, суттєво знизить відсоткове навантаження на ЕСКО-компанії, а з іншого — зменшить вимоги з надання кредитного забезпечення.

Експертка розраховує, що такі кредити будуть дуже популярними серед енергосервісних компаній, особливо в поєднанні з програмою «5−7−9». До кінця року банк планує видати щонайменше 10 таких кредитів.