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17 вересня 2024, 11:42

Трамп заявив про запуск World Liberty Financial, Binance розповіла про шкідливе ПЗ: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Трамп заявив про запуск проєкту World Liberty Financial

У ніч на 17 вересня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп провів пряму трансляцію в X (раніше Twitter), під час якої представив проєкт World Liberty Financial.

На початку трансляції Трамп розповів докладніше про своє ставлення до криптовалютної сфери. За його словами, спочатку він не був зацікавлений у ній. Однак пізніше, після випуску NFT-колекцій, ставлення політика до індустрії змінилося.

«Я думаю саме мої діти переконали мене», — зізнався Трамп.

За його словами, криптовалюти доведеться прийняти, подобається це окремим представникам влади чи ні. Також він упевнений, що перемога його опонента від демократів призведе до посилення нагляду за галуззю.

Зокрема, за словами Трампа, ті підприємці та криптостартапи, які перебувають під слідством Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), будуть «жити в пеклі».

У трансляції також узяв участь друг політика підприємець та інвестор Стівен Віткофф. За його словами, саме він познайомив засновників World Liberty Financial Чейза Херро і Закарі Фолкмана з родиною Трамп.

Останні переконали Віткоффа в перспективності напряму DeFi. Розробка World Liberty Financial зайняла дев’ять місяців.

Проєкт являє собою лендинговий протокол у мережі Ethereum. Його засновники планують випустити непередаваний токен управління WLFI.

Раніше передбачалося, що частка команди та основних інвесторів становитиме 70%. Однак під час трансляції Херро і Фолкман представили іншу токеноміку.

Розробники отримають 20% від пропозиції, ще 17% заброньовані як винагорода для користувачів. Решту 63% продадуть акредитованим американським інвесторам.

За словами Фолкмана, у проєкті не брали участі венчурні інвестори. Не було ні пресейлів, ні приватних продажів, стверджує він.

«Це як будь-який інший проєкт DeFi, який запускається зараз із неймовірно справедливим розподілом токенів», — сказав Фолкман.

Виторг від продажу розподілять між засновниками та фондом проєкту. Кошти з останнього спрямують на розвиток і масштабування протоколу.

Приплив коштів в криптофонди зріс до $436 мільйонів

У період із 9 по 13 вересня 2024 року приплив капіталу в криптофонди зріс до відмітки в $436 млн, обсяг торгів склав $8 млрд. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти зазначили, що різкий приплив коштів після значного відтоку в минулому був викликаний значною зміною ринкових очікувань щодо можливого зниження відсоткової ставки на 50 базисних пунктів.

Серед постачальників найбільше капіталу вивели з фонду Grayscale Investments — $69 млн. У Fidelity приплив на $218 млн.

Що стосується розподілу даних за активами, то в черговий раз лідером за припливом стали продукти на базі біткоїна — $436 млн. У Ethereum-фондах продовжився відтік на $19 млн. Також відтік на суму $8,5 млн зафіксували у біткоїн-продуктах, що дозволяють відкривати шорт-позиції.

На регіональному рівні більша частина припливу припала на ринок США — $416 млн. Також лідерами стали такі країни, як Швейцарія і Німеччина — $27,1 млн і $10,6 млн відповідно. У Канаді та Швеції спостерігався незначний відтік коштів.

Binance повідомила про загрозу підміни адрес через шкідливе ПЗ

Криптовалютна біржа Binance попередила клієнтів про націлене на крадіжку активів шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) Clipper, активність якого зросла за останні тижні. Помітне збільшення кількості інцидентів припало на 27 серпня.

Шкідливе ПЗ підміняє адреси гаманців під час транзакцій, що призводить до фінансових втрат.

Clipper поширюється через неофіційні додатки та плагіни. Переважно він орієнтований на користувачів Android, хоча пристрої на базі iOS також піддаються ризику.

Для протидії загрозі команда безпеки Binance внесла підозрілі адреси до чорного списку і проінформувала постраждалих клієнтів.

Біржа рекомендувала користувачам ретельно перевіряти адреси виведення коштів, а також сканувати свої пристрої на наявність шкідливих програм.

Експерт спрогнозував зростання біткоїна до $150 000 найближчими місяцями

У біткоїні сформувалися сигнали «вибухового руху» в діапазон $100 000−150 000 до першого кварталу 2025 року. На це звернув увагу інвестор і співзасновник Okse під ніком Elja.

Аналітик виявив патерн «чашка з ручкою» — кругле дно (чашка) і подальшу фазу консолідації (ручка). Формація говорить про період бічної динаміки у вузькому коридорі, який часто передує великому бичачому прориву.

Чашка почала виникати після піку наприкінці 2021 року, а ручка — після відкату ціни від опору на $65 000−69 000. Модель підтверджується після пробою останнього. Це передбачає подальше зростання на величину, що дорівнює максимальній відстані між лінією шиї та нижньою точкою чашки.

Аналітик під ніком Nestay відзначив найбільш «вибухову» комбінацію технічних індикаторів за вісім років у криптовалютах. Серед них — смуги Боллінджера, RSI, Stochastic RSI, Crypto Fear & Greed Index.

Джерело: Мінфін
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