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16 вересня 2024, 15:16

Нова Енерджі (група NOVA) вийшла на ринок поставок пального українським споживачам

Нова Енерджі, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку. Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова Енерджі, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

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Що відомо

Нова пошта почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року — після ударів ворога по нафтосховищах та дефіциту палива. Тоді в групі компаній NOVA була створена Нова Енерджі.

Компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального. Серед ключових постачальників палива зараз — такі компанії як Orlen, Hellenic, Укрнафта, Vitoil та інші.

«Завданням номер один напочатку було мінімізувати ризики та забезпечити паливну й енергетичну автономність для Нової пошти. На сьогодні ми на 70% покриваємо її потреби у дизельному пальному. Наступним кроком став вихід Нова Енерджі на відкритий ринок для продажу пального. Наш досвід, знання ринку та наявність стабільних гуртових постачальників дають нам можливість пропонувати вигідні умови співпраці нашим клієнтам», — говорить Андрій Литвиненко, СЕО Нова Енерджі.

Інвестиції в компанію

Обсяг інвестицій у створення Нова Енерджі у 2022−2023 роках склав $3 млн. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів.

Також у планах Нова Енерджі до кінця року — вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн пального щомісяця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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torn
torn
16 вересня 2024, 15:24
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
potator
potator
16 вересня 2024, 16:02
#
Как сказал один известный шоу шут- мы пришли забрать свое, пока лавочка не закрылась окончательно
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