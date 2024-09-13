Бюджетний Комітет схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

У п'ятницю, 13 вересня, Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт № 11417, яким збільшується бюджет 2024 року на 500 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Загальне скорочення витрат в бюджеті 2024 року складе понад 137 млрд грн, з них понад 115 млрд грн — це скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.

«По факту, найбільш зайві видатки як Марафон, канал Рада та кешбек не скоротили», — зазначив депутат.