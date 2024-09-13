Швеція зменшить податки для людей з високим доходом

Уряд Швеції знизить граничну ставку податку для високооплачуваних працівників. Про це повідомляє Bloomberg.

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Реформа, яка, як очікується, коштуватиме близько 4,7 млрд крон ($460 млн), має на меті підвищити продуктивність праці та мотивувати людей до самоосвіти для отримання більш кваліфікованої роботи.

Ця заява є частиною бюджету на 2025 рік, який передбачає реформи на суму близько 60 млрд крон. Це частина пакета, який уряд готувався запровадити вже цього року, але відклав, щоб уникнути ризику розпалювання інфляції.

Згідно з дослідженням наслідків цього кроку, опублікованим у 2023 році, розширення відрахувань знизить максимальну граничну ставку податку з 55% до 52%.

Повідомляється, що це важливий крок на шляху до амбіцій правоцентристського уряду дозволити працівникам зберігати принаймні половину своїх доходів.

«Нинішня прогресивна система податкових відрахувань означає, що лікар-спеціаліст або науковий керівник повинен буде сплачувати більш ніж половину кожного додатково заробленого долара у вигляді податків», — зазначають Міністр фінансів Елізабет Свантессон.

За її словами це призводить до нестачі робочої сили у висококваліфікованих професіях, а також до того, що кількість відпрацьованих годин є надто низькою.