До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та продажу.
13 вересня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 13 вересня: долар та євро продовжують дорожчати на міжбанку
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Відкриття 13 вересня
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Закриття 13 вересня
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Зміни
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41,31/41,33
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41,35/41,38
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4/5
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45,77/45,78
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45,88/45,89
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11/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,56 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 46,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,53, євро — 45,91−46,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
на начало и конец торговой сессии ни в каких рассчётах не участвуют
и реально ничего из себя не представляют.
В отличие от официального курса НБУ, который участвует во всех
рассчётах, но вы постоянно почему-то забываете его озвучивать.
Порченные помидоры продавались по 10грн за кг.
Крупные отборные продавались по 30 грн за кг.
Обычные грунтовые продавались по 20грн за кг,
а кто брал 5 кг и более, то по 19грн за кг.
Большинство покупателей брали помидоры по 20грн за кг.
Если бы вместо валюты Минфин описал озвученные мною цены
на помидоры на конкретном колхозном рынке, то в публикации
бы была масса информации о ценах по 10 грн и по 30 грн,
и ни слова о массовой продаже товара за 20грн.