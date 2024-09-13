Китай підвищить пенсійний вік вперше за 70 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 вересня 2024, 17:05

Китай підвищить пенсійний вік вперше за 70 років

Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні. Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років, повідомляє South China Morning Post.

Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідно до рішення, ухваленого на 11-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року, пенсійний вік для чоловіків поступово підвищать з нинішніх 60 до 63 років.

Для жінок також передбачено зміни, але вони залежать від того, на якій вони посаді працюють:

  • «сині комірці» (фізичні роботи), будуть виходити на пенсію не в 50 років, як раніше, а в 55;
  • «білі комірці» (офісні чи адміністративних посади), будуть виходити на пенсію у 58 років замість 55.

Починаючи з 2030 року мінімальний термін сплати внесків до пенсійного фонду, необхідний для отримання щомісячної пенсії, поступово збільшуватиметься з 15 до 20 років, і щороку підвищуватиметься на 6 місяців.

Водночас працівники зможуть вийти на пенсію достроково, якщо їхні внески до пенсійного фонду відповідатимуть мінімально встановленому терміну. При цьому максимальний термін дострокового виходу на пенсію не повинен перевищувати 3 років, а вік виходу на пенсію не повинен бути нижчим за початково встановлений законом пенсійний вік.

Нововведення також дозволить працівникам відкласти вихід на пенсію за умови наявності домовленостей з роботодавцями, але відстрочка у цьому випадку не повинна перевищувати 3 років.

Документ також передбачає надання безробітним особам похилого віку соцзабезпечення та право працівників окремих професій на дострокову пенсію.

За даними Reuters, реформа є терміновою, оскільки очікувана тривалість життя в Китаї станом на 2021 рік зросла до 78 років з приблизно 44 років у 1960 році та, за прогнозами, перевищить 80 років до 2050 року.

Водночас кількість працездатного населення, необхідного для підтримки людей похилого віку, скорочується.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 вересня 2024, 18:20
#
Одна повістка для всіх.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами