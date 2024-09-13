Китай підвищить пенсійний вік вперше за 70 років

Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні. Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років, повідомляє South China Morning Post.

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Відповідно до рішення, ухваленого на 11-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року, пенсійний вік для чоловіків поступово підвищать з нинішніх 60 до 63 років.

Для жінок також передбачено зміни, але вони залежать від того, на якій вони посаді працюють:

«сині комірці» (фізичні роботи), будуть виходити на пенсію не в 50 років, як раніше, а в 55;

«білі комірці» (офісні чи адміністративних посади), будуть виходити на пенсію у 58 років замість 55.

Починаючи з 2030 року мінімальний термін сплати внесків до пенсійного фонду, необхідний для отримання щомісячної пенсії, поступово збільшуватиметься з 15 до 20 років, і щороку підвищуватиметься на 6 місяців.

Водночас працівники зможуть вийти на пенсію достроково, якщо їхні внески до пенсійного фонду відповідатимуть мінімально встановленому терміну. При цьому максимальний термін дострокового виходу на пенсію не повинен перевищувати 3 років, а вік виходу на пенсію не повинен бути нижчим за початково встановлений законом пенсійний вік.

Нововведення також дозволить працівникам відкласти вихід на пенсію за умови наявності домовленостей з роботодавцями, але відстрочка у цьому випадку не повинна перевищувати 3 років.

Документ також передбачає надання безробітним особам похилого віку соцзабезпечення та право працівників окремих професій на дострокову пенсію.

За даними Reuters, реформа є терміновою, оскільки очікувана тривалість життя в Китаї станом на 2021 рік зросла до 78 років з приблизно 44 років у 1960 році та, за прогнозами, перевищить 80 років до 2050 року.

Водночас кількість працездатного населення, необхідного для підтримки людей похилого віку, скорочується.