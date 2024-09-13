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13 вересня 2024, 16:03

Атаки рф по Україні подвоїли ціни на електроенергію в Південно-Східній Європі — Financial Times

Греція попередила, що російські удари по українській інфраструктурі спричинили подвоєння цін на електроенергію цього літа в Південно-Східній Європі, підкреслюючи вразливість енергетичних ринків ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Греція попередила, що російські удари по українській інфраструктурі спричинили подвоєння цін на електроенергію цього літа в Південно-Східній Європі, підкреслюючи вразливість енергетичних ринків ЄС.
Фото: pixabay.com

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Брюссель терміново впоратися з «тривалою кризою» потужностей, яка призвела до такого екстремального рівня цін на електроенергію.

У листі до Європейської комісії, з яким ознайомились у Financial Times, Міцотакіс зазначив, що ціни на електроенергію зросли в серпні з 60 євро за мегават-год до 130 євро за МВт-год.

Він закликав Урсулу фон дер Ляєн використати свій другий п’ятирічний термін на посаді президента комісії, щоб «взятися за завдання просування більшої транскордонної спроможності», щоб уникнути таких сплесків у майбутньому.

Фактори зростання цін у Греції, Угорщині та Румунії включають спекотну погоду, перебої з виробництвом електроенергії та низьку кількість опадів, через які водосховища, що живлять гідроелектростанції, висохли.

Але Міцотакіс заявив, що ключовим фактором також були атаки росії на енергомережу України. Раніше Київ був нетто-експортером електроенергії, але цього року почав імпортувати значні обсяги електроенергії у своїх сусідів з ЄС.

Після потужних російських бомбардувань у першій половині 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії майже в 6 разів порівняно з 2023 роком, свідчать дані ExPro Electricity.

Прем'єр-міністр Греції також попросив покращити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав «незрозумілою чорною скринькою — навіть для експертів».

«Ми відчуваємо, що існує міні-енергетична криза, про яку ніхто не говорить», — додав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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