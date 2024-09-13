З початку року товарообіг України склав понад $72 мільярди

Протягом січня-серпня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму понад $45,1 млрд, а експортували — майже на $27,5 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому оподаткований імпорт склав $37,8 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-cерпні 2024 року склало 0,5 $/кг, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Імпорт

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $8,9 млрд,

Польща — $4,5 млрд,

Німеччина — $3,4 млрд.

Експорт

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $3,1 млрд,

Іспанії — на $1,9 млрд,

Китаю — на $1,9 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $15,5 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 111,4 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $7,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,9 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $6 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 97,9 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $16 млрд,

метали та вироби з них — $2,9 млрд,

мінеральні продукти — $2,2 млрд.

Зазначається, що за 8 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн.