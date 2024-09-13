У серпні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром.
13 вересня 2024, 11:35
Найбільше нові авто купують у Києві та ще чотирьох областях
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Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 58% серпневих продажів нових легковиків.
Де найбільше купували нові авто
- За місяць у столиці придбали 2582 авто (на 31% більше, ніж торік).
- На Київщині була зареєстрована 661 автівка (+47%).
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 620 автомобілів (+33%),
- на Львівщині — 449 (+53%),
- в Одеській області — 425 (+36%).
Бестселери
Бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Львівщини та Одеської області був Renault Duster.
Водночас на Київщині та Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.
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Джерело: Мінфін
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