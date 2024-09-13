Середній розмір пенсії в Україні за перше півріччя збільшився на 8%

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% або на 431,37 грн — з 5 385,25 грн до 5 816,62 грн. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.

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Станом на 1 липня на обліку в Пенсійному фонді перебувало 10 263,7 тис. пенсіонерів. З них отримують пенсії 6 219,8 тис. жінок (60,6 %) та 4 043,9 тис. чоловіків (39,4 %).

Мінімальний розмір пенсії за віком — 2 361 грн. За перше півріччя року призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.

Де найвищі і найнижчі пенсії

Найнижчий показник середньої пенсії у Тернопільській області — 4 436,41 грн, найвищий у Київській області — 7 940,27 грн.