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13 вересня 2024, 9:08

Середній розмір пенсії в Україні за перше півріччя збільшився на 8%

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% або на 431,37 грн — з 5 385,25 грн до 5 816,62 грн. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% або на 431,37 грн — з 5 385,25 грн до 5 816,62 грн.
Фото: НБУ

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Станом на 1 липня на обліку в Пенсійному фонді перебувало 10 263,7 тис. пенсіонерів. З них отримують пенсії 6 219,8 тис. жінок (60,6 %) та 4 043,9 тис. чоловіків (39,4 %).

Мінімальний розмір пенсії за віком — 2 361 грн. За перше півріччя року призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.

Де найвищі і найнижчі пенсії

Найнижчий показник середньої пенсії у Тернопільській області — 4 436,41 грн, найвищий у Київській області — 7 940,27 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Sarevok
Sarevok
13 вересня 2024, 9:27
#
Потужно зростает процент жиров у масле.
+
0
potator
potator
13 вересня 2024, 9:29
#
Воюй або працюй
+
0
Rubi0
Rubi0
13 вересня 2024, 10:21
#
Всегда удивляло что за экономическое чудо в Ровенской области, что там пенсии по области почти как в г. Киеве. В остальном же график плюс минус совпадает с промышленным потенциалом областей, но Ровно…
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 вересня 2024, 12:13
#
В селах оформлюють пенсію «чорнобильців» :)

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2024 становить:
І групи інвалідності - 14308,46 грн,
ІІ групи інвалідності - 11446,77 грн,
ІІІ групи інвалідності - 8585,08 грн.
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