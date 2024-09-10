Apple представила iPhone 16 та інші гаджети (фото)

У понеділок, 9 вересня, компанія Apple представила свої нові гаджети, серед яких смартфони лінійки iPhone 16, ювілейна версія годинників Apple Watch Series 10 та навушники AirPods 4.

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iPhone 16

iPhone 16 і iPhone 16 Plus отримали вертикальний блок камер. За словами виробника, така конструкція камер краще відповідатиме параметрам пейзажного просторового відео при перегляді на Vision Pro.

Система камер також оновилась. Основна ширококутна камера підтримує 1x та 2x оптичний зум, а ультраширококутна камера отримала покращену апертуру f/2.2 для кращих знімань за слабкого освітлення.

В смартфонах додали сенсорну клавішу Camera Control для керування камерою. Також у iPhone 16 з'явилася кнопка дії Action Button для запуску, наприклад, перекладача або диктофона, яка раніше була ексклюзивом iPhone 15 Pro і Pro Max.

Apple також розширила колірну палітру, додавши новий світло-зелений колір.

Розміри екранів не змінилися — 6,1 дюйма у iPhone 16 та 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus. Захисне скло отримало покращення: новий керамічний щит тепер на 50% міцніший за попереднє покоління, що робить пристрої більш стійкими до пошкоджень.

Головне технологічне досягнення нових iPhone 16 — 3-нм процесор A18. За словами Apple, він на 30% швидший за попередню модель і забезпечує вдвічі вищу швидкість для завдань машинного навчання. Крім того, процесор має на 17% більшу пропускну здатність пам’яті, що дозволяє ефективніше підтримувати функції Apple Intelligence.

Ціни на нові моделі починаються від $799 за iPhone 16 зі 128 Гбайт пам'яті та $899 за iPhone 16 Plus з таким же об'ємом пам’яті. Попереднє замовлення стартує 13 вересня, а офіційні продажі розпочнуться 20 вересня.

iPhone 16 Pro

У iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max збільшились дисплеї — 6,3 дюйма і 6,9 дюйма відповідно.

Корпуси новинок знову виготовлені із титану. Він випускається у чотирьох кольорах: чорному, білому, сірому та новому «пустельному титані». Як і у базових iPhone 16, у нових iPhone Pro також з'явилася кнопка керування камерою Camera Control.

Лінійка iPhone 16 Pro має чіп A18 Pro з 16-ядерним нейронним процесором, який, за словами компанії, забезпечує «приголомшливу продуктивність» для функцій Apple Intelligence, у тому числі на 15% швидше, ніж у iPhone 15 Pro.

Також покращено графічну продуктивність завдяки шестиядерному графічному процесору, який на 20% швидше, ніж GPU чіпа A17 Pro в iPhone 15 Pro.

Цього року флагмани отримали однакові набори камер. iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max оснащені 48-Мп основною камерою, новою 48-Мп ширококутною камерою та 12-Мп телефотокамерою з 5-кратним оптичним зумом, реалізованим за допомогою об'єктиву з тетрапризмою, який був ексклюзивом для iPhone 15 Pro Max.

Нові Pro-шки також зможуть знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду. Apple також заявляє про покращене аудіооснащення iPhone 16 Pro і Pro Max, включаючи чотири мікрофони «студійної якості».

Вартість iPhone 16 Pro починається від $999 за версію зі 128 Гбайт пам'яті, а iPhone 16 Pro Max — від $1199 за модель із 256 Гбайт пам'яті. Оформити попереднє замовлення на нові iPhone Pro можна буде у п'ятницю, 13 вересня, а у продаж вони надійдуть 20 вересня.

Apple Watch

Десять років тому Apple вперше представила свої розумні годинники Apple Watch. За словами компанії, 10-та серія Apple Watch має на 40% яскравіший ширококутний OLED-екран — навіть більший, ніж дисплей Apple Watch Ultra.

Новий Apple Watch Series 10 має товщину лише 9,7 міліметра, що робить його на 10% тоншим за Apple Watch Series 9.

Девайс має новий чіп Apple S10 із чотириядерним нейронним процесором. Series 10 має поліроване алюмінієве покриття та нову металеву задню частину.

Годинник водостійкий на глибині до 50 метрів. Нова модель також забезпечує швидшу зарядку: акумулятор можна зарядити до 80% всього за 30 хвилин.

Apple Watch Series 10 надійдуть у продаж 20 вересня за ціною $399 за версію тільки з GPS або $499 за версію з можливостями мобільного зв'язку. Мова про більш компактні версії з 42 мм екраном та алюмінієвим корпусом. Ціна більшої моделі з 46-мм дисплеєм починається із $429.

Також на вчорашньому заході Apple оголосила про оновлення Apple Watch Ultra 2 в новому «сатиновому чорному» кольорі та з функцією виявлення апное уві сні. Апное — це тимчасове блокування процесу дихання, що несе ризики для деяких людей.

Титанова версія обійдеться у суму від $799 і надійде у продаж з 20 вересня.

AirPods 4

Apple представила два варіанти AirPods 4. Базова версія AirPods 4 отримала коротші ніжки та покращену якість звуку, зберігаючи водночас відкриту конструкцію без змінних насадок.

Преміумверсія AirPods 4 вперше для цієї лінійки отримала функцію активного шумозаглушення (ANC), яка раніше була доступна лише в моделях Pro.

Обидві моделі AirPods 4 тепер оснащені футляром з USB-C для зарядки. У футлярі преміумверсії також встановили вбудований динамік, який дає змогу легше знаходити навушники за допомогою мережі Find My від Apple.

Нові AirPods 4 працюють на чіпі H2, який забезпечує ряд покращень, в тому числі якість звуку завдяки персоналізованому просторовому аудіо.

Ціна на нові моделі AirPods 4 починається від $129 за стандартну версію та $179 за модель з активним шумозаглушенням.

Чергове покоління «прошок» Apple випускати не стала, але змінила неймінг, і тепер AirPods Pro (2nd generation) називаються AirPods Pro 2. Зміна неймінгу прийшла з додаванням нових функцій AirPods Pro 2, які будуть доступні їх власникам з оновленням ПЗ:

Hearing Protection (захист слуху). Функція використовує пасивне шумозаглушення, коли ви не слухаєте музику в навушниках, і тим самим захищає вас від гучних зовнішніх звуків.

Hearing Test (перевірка слуху). П'ятихвилинний тест, який допоможе перевірити здоров'я ваших вух та запобігати різним порушенням слуху.

Hearing Aid (слуховий апарат). Режим, який вмикається після перевірки слуху та покращує чутність навколишніх звуків.

AirPods Pro 2 з'являться у продажу 20 вересня за ціною $249.

AirPods Max

Майже через чотири роки після випуску першої версії, Apple представила нові навушники AirPods Max. Основною зміною в цьому оновленні стала заміна роз'єму Lightning на USB-C для фізичного підключення та зарядки.

Дизайн новинки залишився практично таким же, як і в оригінальній версії, зберігаючи алюмінієву та стальну конструкцію. Проте Apple представила нову палітру кольорів для AirPods Max.

Оновлені AirPods Max надійдуть у продаж з 20 вересня за ціною $549.