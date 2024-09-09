МВФ відправляє місію в росію: навіщо, та яка з цього користь для України

Минулого тижня в українському медійному просторі вийшла новина з посиланням на статтю в Reuters, що МВФ планує місію в росію. Повідомлення майже співпало в часі з початком місії в Україні. Чи є місія в рф «зрадою» і чому, найімовірніше, ні, розповів заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.

Які існують місії в МВФ

Для реалізації своїх функцій, записаних у Статуті МВФ, Фонд може організовувати три типи місій:

1. Місії для нагляду (surveillance mission): ці місії фокусуються на економічному аналізу країн.

2. Програмні місії та місії з перегляду програм (program missions and program review missions): це візити команди експертів МВФ до країни-члена з метою розробки або обговорення нової програми фінансової підтримки. Результатом такої місії може бути попередня домовленість на рівні персоналу (staff level agreement) про нову програму МВФ для країни. Місії з перегляду відбуваються після того, як програма МВФ вже розпочата. Їхня мета — оцінити прогрес у виконанні програми. Ці місії, зазвичай, проводяться регулярно протягом усього терміну дії програми МВФ.

3. Місії технічної допомоги (technical assistance): це спеціалізовані місії експертів МВФ до країн-членів, спрямовані на надання практичної допомоги та експертизи у конкретних сферах економічної політики. Ці місії відрізняються від програмних місій та місій з огляду програм тим, що вони зосереджені на розвитку інституційної спроможності країн та передачі знань, а не на розробці чи моніторингу програм фінансування.

Яка ж місія МВФ може бути в рф?

МВФ не надає кредитування росії (з 1998 року) та не надає технічну допомогу (з 2022 року — початку широкомасштабного вторгнення). Тобто зараз це буде місія для нагляду (surveillance mission), в рамках якої МВФ аналізуватиме економіку рф, а російська влада повинна буде надати всю необхідну економічну та статистичну звітність за своєю економікою.

Нагадаю, що зараз такого аналізу з даними, яким можна довіряти, не існує. Єдина міжнародна організація, яка системно проводить аналіз всіх країн — це МВФ. Останнього разу МВФ проводив таку місію в рф ще у 2019 році, до пандемії і до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Що коїться в їх економіці та неагрегованій звітності, Фонд може тільки здогадуватися, отримуючи дані тільки непрямими методами. Здогадуємося і ми, і всі західні партнери. А хотілось би все ж таки дізнатися. Наприклад, Article IV звіт по Україні доступний на сайті МВФ. Тобто росія знає про нашу економіку, а ми і наші партнери достовірно не знаємо про їхню економіку.

Чи зобовʼязаний МВФ організовувати такі місії

Насправді, так, це зобов’язання, яке наклали на МВФ батьки-засновники у 1944 році. Чи існують якісь причини, згідно яких фонд може не проводити місії в країнах?

Теж так. Причиною відсутності кооперації МВФ із країною-членом може бути, наприклад, відсутність визнаного міжнародною спільнотою уряду — означає ситуацію, коли в країні немає легітимного керівництва, яке б визнавалося більшістю країн-членів МВФ. Для отримання такої думки всередині МВФ проводиться опитування серед країн — наприклад, після кейсів захоплення влади Талібаном в Афганістані. На жаль, російський уряд, навіть після фальсифікованих недемократичних президентських виборів, визнається більшістю країн — членів МВФ.

У 2019—2021 роках пандемія стала причиною непроведення surveillance missions в більшості країн світу. Військові дії в країні також можуть бути причиною, згідно якої Фонд може відкладати або не проводити місії. Але часто в таких випадках Фонд може організовувати місії в інших країнах, зустріючись там із представниками влади країни, де йде війна. У 2022—2023 роках місії Фонду в Україну були організовані в Польщі. А нинішня місія — перша повноцінна місія, яку організував МВФ на території України під час російського вторгнення.

Попри те, що причин для того, щоб не проводити місію в рф формально не було, місій Фонду там все ж таки не було ані в 2022, ані в 2023 роках. Це нормально, що цей факт був поза радарами української спільноти всі два з половиною роки вторгнення — у нас дійсно є чим займатися поза цією темою. Але повірте мені — це була постійна важка робота з нашими міжнародними партнерами та менеджментом Фонду. Робота, про яку я, на жаль, не можу розказати.

Чому і навіщо ж тоді організовується ця місія зараз

По-перше, тому що наші ключові міжнародні партнери хочуть зрозуміти, що коїться в економіці росії. Вони хочуть зрозуміти, як працюють санкції — на основі прямих даних, достовірність яких перевірить МВФ. І тому великі «акціонери» МВФ просять організувати таку місію зараз.

А чи може рф відмовитися приймати місію МВФ? Теоретично, так, але країни-члени зобов'язані співпрацювати з МВФ у проведенні регулярного нагляду (surveillance) за їхньою економікою. Якщо країна-член МВФ відмовляється прийняти місію або не співрацює з МВФ під час місії, це може мати серйозні наслідки, так як відмова є порушенням зобов'язань країни-члена, згідно зі Статтею IV Статуту МВФ.

Якщо все ж таки країна відмовляється або поводиться некооперативно під час surveillance mission, то МВФ спочатку намагатиметься зрозуміти причини відмови від співпраці, знайти компромісне рішення або примусити країну до кооперації, згідно Статуту Фонду. Якщо країна продовжує відмовлятися, МВФ може ініціювати формальну процедуру розгляду ситуації на рівні Виконавчої ради. Такі кейси в історії Фонду були, але не на моїй практиці.

Як результат такої некооперації, МВФ може призупинити право голосу країни в МВФ. І це важливо — тобто, якщо під час місії Фонд наполегливо запитає інформацію, яку рф не захоче або не зможе надати, це може стати приводом для дій, які я описав вище.

Чому такий дивний таймінг новини з організації місії в рф

Офіційне повідомлення від Фонду каже, що місія в рф розпочнеться 16 вересня. Чи міг МВФ запланувати дату місії в рф не поруч із датою місії в Україну — це окреме питання. Але важливо, що практика Фонду, зазвичай, включає в себе публікацію новини про початок місії буквально напередодні місії. Наприклад, офіційне повідомлення про організацію місії в Києві в травні цього року було опубліковано в день початку місії — 23 травня.

Чому ж тоді російський директор вирішив про це повідомити Reuters у вівторок, 3 вересня, майже за 2 тижня до організації місії МВФ у рф? У мене є гіпотеза — минулого четверга у нас проходило неформальне засідання Ради директорів Фонду, на якому обговорювалась програма фінансування України. Це був апдейт, який надавав керівник місії для того, щоб пояснити, що в рамках місії п’ятого перегляду в Україні буде проведений апдейт макропрогнозу, який закладений в основу програми фінансування. Також було повідомлено, що буде організована місія до Києва і названа дата цієї місії — 4 вересня.

Тобто російський директор, дізнавшись про дату місії в Україні, надав інформацію саме зараз, а не 16 вересня, коли місія в Україну буде вже завершеною. Для рф було важливо, щоб новина про місію була подана саме в їх інтерпретації, зрозуміло, також звинувачуючи «західних друзів».

Саме тому, щоб не поширювати російські наративи, я й просив щонайменше дочекатися офіційного підтвердження від Фонду. Маючи офіційне підтвердження місії, ми зараз готуємо ноту керівництву Фонду з застереженнями щодо ризиків її проведення.

Яким може бути результат такої місії

По-перше, для МВФ це точно не буде легкою місією. Ми з вами знаємо підступність росії та її влади. Вони точно спробують не надати всю інформацію Фонду, щось спробують сховати, перекрутити. Важливо, щоб керівник місії (він досить досвідчений експерт) зміг це зрозуміти і зміг цьому протистояти. Росія захоче використати Фонд для легітимізації своїх політик, і керівник місії повинен цього не допустити.

Для нас важливо, як команда Фонду в тексті звіту розкриє питання впливу санкцій на економіку рф. Для зовнішніх користувачів цієї інформації в країнах наших партнерів буде можливо зрозуміти, які санкції працюють, які ні, та які й як можна посилити.

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Цікавим питанням буде розкриття даних щодо золотовалютних резервів, які центробанк рф не розкриває детально з 2022 року. А нам потрібні ці дані, в тому числі для майбутньої конфіскації.

Можливим буде сценарій, за якого рф не надасть якусь інформацію та відмовиться від кооперації. Тоді це буде порушенням Статуту Фонду — і може бути причиною, через яку рф буде позбавлена права голосу. Теж непоганий варіант — я його повністю не виключаю.