В США попередили іноземні фінустанови про санкції, якщо вони будуть співпрацювати з новими філіями російських банків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 вересня 2024, 19:07

В США попередили іноземні фінустанови про санкції, якщо вони будуть співпрацювати з новими філіями російських банків

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) попередило іноземні юрисдикції та фінансові установи про спроби росії уникнути санкцій, відкриваючи нові закордонні філії та дочірні компанії. Про це йдеться в повідомленні OFAC, передає ЦЕНЗОР.net.

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) попередило іноземні юрисдикції та фінансові установи про спроби росії уникнути санкцій, відкриваючи нові закордонні філії та дочірні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«росія все більше використовує треті країни для ухилення від санкцій і продовження закупівель для підтримки свого військово-промислового комплексу. росія продовжує переорієнтовувати всю свою економіку та державні ресурси на підтримку військових зусиль, у тому числі через російські фінансові установи», — застерегли в Управлінні.

Так, в OFAC застерегли, що іноземні регулятори та фінансові установи мають бути обережними щодо встановлення відносин із новими закордонними філіями або дочірніми компаніями російських фінансових установ, у тому числі філіями або «дочками» компаній, які самі не потрапили під санкції.

Водночас існуючі фінансові відносини дозволяють лише ті транзакції, що стосуються харчіd, сільського господарства, медицини, енергетики та телекомунікацій.

«Разом із тим намагання відкривати нові відділення або дочірні компанії російських фінансових установ слід розглядати як „червоний прапор“ для спроби ухилення віл санкцій», — сказано в повідомленні.

Таким чином, будь-які іноземні фінансові установи, які мають справу з такими філіями або «дочками» — зокрема через такі дії, як ведення рахунків, переказ коштів або надання інших фінансових послуг, — повинні знати про значні ризики, пов’язані зі сприянням зусиллям Росії уникнути санкцій і зловживанями глобальною фінансовою системою для фінансування війни проти України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами