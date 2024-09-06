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6 вересня 2024, 10:49

Telegram змінює правила: месенджер дозволив модерацію приватних чатів

Telegram радикально змінює свою позицію щодо «незаконного» використання своїх повідомлень через кілька днів після того, як генерального директора Павла Дурова заарештували у Франції за звинуваченням у неконтролюванні вмісту месенджера, що порушує закон. Про це повідомляє СoinDesk.

Telegram радикально змінює свою позицію щодо «незаконного» використання своїх повідомлень через кілька днів після того, як генерального директора Павла Дурова заарештували у Франції за звинуваченням у неконтролюванні вмісту месенджера, що порушує закон.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У четвер, 5 вересня, увечері застосунок для обміну текстовими повідомленнями розширив повноваження своїх модераторів, включивши до них приватні чати.

Вперше користувачі приватних чатів можуть «позначати незаконний контент» для перевірки, пише Telegram на своїй сторінці поширених запитань. У попередній версії тієї ж сторінки говориться, що Telegram розглядає приватні групи як заборонені.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу.

Дурова звинувачують у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію про майданчик владі, відмиванні грошей, співучасті у поширенні дитячої порнографії, незаконному обігу наркотиків.

Звинувачення Дурову висунули через відсутність реакції Telegram на запити влади.

Читайте: Облігації Telegram Group обвалилися на тлі затримання Дурова

Після чого Дуров зробив першу заяву після затримання у Франці. Засновник Telegram висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у месенджері.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kotletka
kotletka
6 вересня 2024, 12:16
#
Ниче не разрешил телеграм, просто перенесли информацию о приватности в другой раздел.
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