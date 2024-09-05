Приватбанк розширив доставку карток за кордон

Відтепер клієнти Приватбанку можуть відкрити нову картку банку чи перевипустити діючу в Приват24 та отримати «фізичну» картку через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Відтак клієнти Приватбанку вже мають можливість замовити доставку картки до будь якого відділення чи поштомату Нової Пошти по всій Україні та та через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в 14 країнах Європи (Польща, Молдова, Литва, Німеччина, Чехія, Румунія, Естонія, Латвія, Італія, Словаччина, Великобританія, Іспанія, Франція та Угорщина).

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Приватбанк вже доставив своїм клієнтам Новою Поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 тис. карток за кордон. У банку зазначили, що на сьогодні кожна пʼята з перевипущених клієнтами карток замовляється із доставкою.