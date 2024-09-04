Біткоїн впав нижче $56 000, колишній глава Mt. Gox анонсував запуск нової криптобіржі: що нового на ринку

Біткоїн впав нижче $56 000, Ethereum — до $2 300

Вчора ввечері курс біткоїна та Ethereum почав просідати. Сьогодні вранці в моменті BTC впав нижче $56 000, а Ethereum — до $2 300. про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $56 770, Ethereum — $2 400. За добу біткоїн впав на 3,86%, Ethereum — на 4,44%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння.

Колишній глава Mt. Gox анонсував запуск нової криптобіржі

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі Mt. Gox, яка зазнала краху 2014 року, планує запустити новий продукт. Про це повідомляє The Block з посиланням на заяву Марка Карпелеса на конференції Korea Blockchain Week у Сеулі.

За словами ексCEO Mt. Gox, запуск торгової платформи EllipX заплановано на вересень 2024 року. Підприємець зазначив, що планує приділити особливу увагу прозорості криптобіржі та її зручності для користувачів.

Карпелес уточнив, що EllipX орієнтована на європейський ринок і має намір відкрити офіс у Польщі. Зараз компанія працює над тим, щоб її продукт відповідав регламенту MiCA.

«Mt. Gox базувалася в Польщі, тому я добре знаю цю країну», — пояснив Карпелес.

З точки зору структури, EllipX має багато спільного з Нью-Йоркською фондовою біржею, але орієнтована на ринок криптовалют, зазначив Карпелес. Відомо, що після офіційного запуску підприємець обійме посаду технічного директора біржі.

Також Карпелес заявив, що біржа має намір ділитися технічними даними з клієнтами, щоб продемонструвати повну прозорість, на додаток до перевірок третіми сторонами.

Прагнення до такого формату роботи зумовлене досвідом роботи з Mt. Gox, зламом платформи 2014 року і тривалою процедурою повернення коштів.

Акаунти членів сім'ї Трампа у X зломали для просування криптоскаму

У ніч з 3 на 4 вересня 2024 року акаунти родичів кандидата в президенти США Дональда Трампа в X (раніше Twitter) були скомпрометовані для просування скам-токена.

Зокрема, від хакерської атаки постраждали донька та невістка політика Тіффані Трамп та Лара Трамп.

Отримавши доступ до акаунту Лари Трамп, зловмисники опублікували повідомлення, в якому просували токен під тикером WL, який начебто пов’язаний з проєктом Трампа — World Liberty Financial.

«Наша мета у World Liberty полягає в тому, щоб використовувати наш токен управління на базі Solana — WL, для підтримки нашого протоколу DeFi-кредитування. Це необхідно для того, щоб американський народ повністю контролював свої фінанси, без єдиної точки відмови. Ми хочемо забрати владу у централізованих банків і повернути її людям», — йшлося в повідомленні хакера на сторінці Лари Трамп.

На сторінці проєкту World Liberty Financial застерегли, що акаунти скомпрометовані, а також закликали не купувати токени.

Син Дональда Трампа — Ерік Трамп заявив, що команда X заблокувала зломані акаунти протягом декількох хвилин.

За 11 років соло-майнери видобули щонайменше 329 блоків біткоїна

З 2014 року майнери-одинаки першої криптовалюти видобули щонайменше 329 блоків, підрахували журналісти Protos на основі даних CK Pool.

Структура не є пулом у строгому значенні, але надає послуги індивідуальним добувачам криптовалюти. Останні підключають через неї до мережі свій хешрейт і отримують 98% винагороди за блок (за мінусом комісії CK Pool) у разі удачі.

Реальні показники соло-майнінгу, найімовірніше, дещо вищі, оскільки таким учасникам мережі не обов’язково користуватися сервісом платформи, зазначили у виданні.

При цьому, шанси вирішити криптографічну головоломку біткоїна для одинаків практично дорівнюють 0%.

«Однак близько нуля, не дорівнює нулю», — констатували журналісти.

За даними на березень 2023 року, соло-майнери добували в середньому один блок за 10 місяців. Традиційні пули за цей період генерували 43 200 базових елементів мережі.

Хасс Маккук з Bitcoin Mining Council позначив шанси одинаків як ще нижчі — один до 1,4 млн.

Але ці оцінки жодним чином не пояснюють 11 блоків, здобутих соло-майнерами за останні шість місяців, підкреслили в Protos.