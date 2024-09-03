Розіграш мільйона від ПУМБ за участь у програмі «Національний кешбек»

ПУМБ — найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми «Національний кешбек». Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів — учасників програми. Головний переможець отримає від банку 1 000 000 гривень!

В основі державної програми «Національний кешбек» — є ідея підтримки громадян та українського бізнесу. Програма буде реалізована через купівлю товарів українського виробництва, з поверненням клієнту 10% кешбеку від держави на спеціальну карту «Кешбек «Зроблено в Україні», — відкриту в банках-партнерах програми. Ці кошти можна буде витратити на визначений програмою перелік послуг.

«Ми одними з перших доєднались до цієї важливої державної програми. Кешбек від ПУМБ і раніше був однією із наших конкурентних переваг, а за участі у програмі „Національний кешбек“ наша екосистема кешбеків стане чи не найвигіднішою на банківському ринку. Також завдяки зручності нашого застосунку — ПУМБ Online, реєстрація у програмі відбувається всього лише у декілька кліків. Усе зрозуміло на інтуїтивному рівні. Будемо раді бачити якомога більше нових клієнтів, які приєднаються до програми через ПУМБ Online та переконаються у вигідності та фінансових перевагах нашого банку», — підкреслює Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Які переваги ви отримаєте, долучившись до програми через застосунок ПУМБ Online:

Крім 10% кешбеку від держави, з ПУМБ клієнти, які зареєструються у програмі та виконають умови акції*, матимуть можливість виграти мега приз у розмірі 1 000 000 гривень. А ще буде 700 призів по 1 000 гривень та вже з вересня стартує розіграш 3 потужних зарядних станцій Bluetti AC200MAX.

Коли купуєш українське — усі в плюсі! А разом із ПУМБ цих плюсів стає набагато більше.

Переконатись у цьому дуже легко — варто лише стати клієнтом банку, зареєструватися у державній програмі «Національний кешбек» та випробовувати свою удачу в акціях від ПУМБ.

Зареєструвати картку ПУМБ «Кешбек «Зроблено в Україні» та мати шанс виграти 1 млн з іншими призами — можна тут.

Нарахування кешбеку для споживачів починається з 2 вересня. Перший етап програми відбудеться з вересня по грудень 2024 року. Мінімальний місячний кешбек за програмою становитиме 2 грн, максимальний — 3 000 грн. Зарахування коштів на картку за витрати поточного місяця, відбуватиметься до 20 числа наступного місяця.

Процес виплат за цією програмою буде таким самим, як у випадку з ініціативами «єПідтримка» та «єВідновлення», що вже до добре себе зарекомендували, і їх також підтримував ПУМБ.

Які товари можна купувати для участі в програмі «Національний кешбек»:

Споживчі товари українського виробництва, які внесені виробниками — учасниками програми до переліку товарів, що беруть участь у програмі, за виключенням підакцизних товарів. Також українське вино без вмісту спирту, медові напої, ліки українського виробництва та інший перелік категорій, який вказано в додатку Постанови КМУ.

На що можна витрачати отриманий кешбек від держави?

Кешбек можна буде витратити на навчання, лікування, спортивні заклади, кіно, розваги, заклади харчування, юридичну допомогу тощо. Крім того, оплатити комунальні платежі, купити квитки, поповнити мобільний рахунок або оплатити інші послуги, вказані в додатку до постанови. Оплата вказаних послуг має бути виключно у безготівковій формі.

Ці кошти також можна задонатити на ЗСУ або купити на них військові облігації. Проте споживачі не можуть знімати з картки готівку та робити перекази на іншу картку. Вартість відкриття та обслуговування картки — 0 грн

Як взяти участь у державній програмі «Національний кешбек» з ПУМБ?

Зареєструватися у програмі можуть громадяни України від 18 років. Для цього необхідно:

Відкрити у ПУМБ Online віртуальну картку «Кешбек «Зроблено в Україні». У застосунку банку подати заяву на участь у програмі та обрати рахунки, які візьмуть участь у державній програмі «Національний кешбек». Надати згоду на передачу інформації про платіжні операції з цих рахунків для нарахування кешбеку. Зайти у застосунок Дія та в розділі «Сервіси» обрати «Національний кешбек». Вибрати картку «Кешбек «Зроблено в Україні» від ПУМБ для зарахування кешбеку від держави. Отримати на картку ПУМБ «Кешбек «Зроблено в Україні» повернення коштів від держави за купівлю українських товарів, які виробники внесли до спеціального переліку.

Важливо: перед реєстрацією треба оновити застосунки ПУМБ Online та Дія.

І все — тепер ви учасник вигідної державної програми «Національний кешбек», розіграшу 1 000 000 грн від ПУМБ та багатьох інших призів!

Підтримуйте вітчизняних виробників, купуйте українське через ПУМБ!

* Офіційні правила Акції розіграшу призів 1 млн грн та 700 призів по 1000 грн від ПУМБ читайте тут. Період дії Акції: 02.09.2024 — 31.12.2024

Більше інформації та деталі реєстрації на сайті ПУМБ.