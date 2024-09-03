Найбільш корисні функції банківських додатків за версією «Мінфіну»

Сплатити комуналку, податки, штраф, переказати комусь кошти чи оформити картку — ще років 10 тому для цього українцям доводилось шукати найближче відділення банку. Так було простіше, бо банківські застосунки мали обмежений функціонал та були складними в користуванні. Сьогодні ж ці та інші операції легко здійснюються зі смартфона. На прикладі додатків кількох банків ми зробили добірку найбільш корисних і цікавих функцій, які перетворили керування особистими фінансами на просту буденність.

Sense SuperApp

Персоналізація

Створюючи Sense SuperApp, розробники переосмислили підхід до мобільного банкінгу і зробили застосунок із власною філософією і дизайном. Одна з його фішок — персоналізація.

Клієнтам надали можливість налаштували інтерфейс програми так, як подобається їм. Замість стандартного набору функцій у програмі створили повноцінний робочий стіл. Користувач може виводити на нього у вигляді ярликів ті функції, які потрібні саме йому для управління фінансами. Є і інші гнучкі налаштування. Клієнти можуть:

Редагувати робочий стіл: встановити шпалери, вибрати темний або світлий режим, додати необхідні продукти та власні шаблони платежів, створити папку зі своєю назвою та згрупувати в неї кілька шаблонів за темою.

Змінювати колір і назву картки, пакета послуг, депозиту, кредиту тощо.

Встановити звуки сигналів на різні операції на свій смак та настрій.

Додати фото у свій профіль та вибрати стиль спілкування: офіційний, дружній або стриманий. Враховуючи вибір, застосунок і чат підтримки буде говорити з клієнтом однією мовою.

Окрім стандартної функції «Статистика витрат», у Sense SuperApp є сервіс «Моделі витрат», який дозволяє раціонально витрачати кошти. Достатньо обрати модель за описом і бюджетом. Наприклад, «Драйвер» для власників авто, або «Турист» — для тих, хто планує відпустку.

Технологія drag'n'drop — «тягни-кидай»

Як зазвичай проводяться платежі у мобільному банку? Потрібно відкрити відповідне меню, обрати потрібний варіант платежу, рахунок, з якого будуть списані гроші, а потім рахунок, на який вони будуть зараховані.

У Sense SuperApp є технологія drag'n'drop, яка спрощує цей процес. Наприклад, щоб переказати гроші з картки на депозит, достатньо просто перетягнути іконку картки на іконку вкладу, після чого з'явиться вікно платежу з потрібними реквізитами. Залишиться лише вказати суму та натиснути «Перевести».

Фінансовий месенджер

Усі перекази між клієнтами банку можна здійснювати у додатку через фінансовий месенджер, з можливістю додавати стікери до переказу, ставити реакції, а також обмінюватись текстовими повідомленнями. Історія переказів зберігається в чаті, за потреби можна зробити повтор будь-якої операції.

Наразі месенджером користуються понад 260 тисяч користувачів Sense SuperApp. Від початку року частка користувачів послугою зросла у понад 2 рази.

Купівля ОВДП

Sense Bank є одним із ключових гравців на ринку операцій з ОВДП (зокрема військових облігацій). Його клієнти можуть придбати від однієї облігації, і цей процес відбувається онлайн в мобільному застосунку.

Про популярність функції серед користувачів Sense SuperApp свідчить статистика. Від початку повномасштабного вторгнення:

кількість інвесторів складає понад 43 тисячі клієнтів;

кількість укладених угод — близько 275 тисяч (середній чек близько 50 тисяч гривень);

об'єм торгівлі — близько 14 млрд гривень (в еквіваленті);

динаміка — якщо порівнювати перші 7 місяців 2024 року з аналогічним періодом минулого року, то об'єм торгівлі та кількість угод зросли більш, ніж утричі.

Програма лояльності Cash`U Club

Окремо варто відзначити і Cash`U Club — програму лояльності від Sense Bank. Доволі гнучку і різноманітну: вона надає до 7 категорій товарів або послуг, у яких можна повернути до 6% від витрат. Одна з її унікальних особливостей — 0,5% кешбеку за умови оплати гаджетами з Apple Pay/Google Pay.

До 15% кешбеку можна отримувати у магазинах-партнерах банку. Також клієнти можуть брати участь у розіграшах і акціях, які проходять прямо в додатку.

Накопичені бонуси можна вивести на карту реальними грошима, взяти участь у розіграші цінних подарунків або підтримати ЗСУ. До слова, з початку року клієнти Sense Bank перерахували таким чином на підтримку українських захисників майже 1,5 млн гривень.

ABank24

Регулярні платежі

ABank24 — вдалий приклад того, як у банківському додатку реалізовані регулярні платежі. Це спосіб регулярної оплати рахунків або здійснення переказів без безпосередньої участі платника. Тобто без обов’язкового введення кожного разу номера картки або реквізитів рахунку отримувача коштів. Один раз налаштовані, надалі ці платежі виконуються автоматично.

За допомогою цього інструменту зручно сплачувати, наприклад, за навчання дитини у музичній школі, мобільний зв‘язок, підписки (новинних сайтів, ОТТ-сервісів, хостинг-провайдерів, хмарних програм, освітніх порталів), робити на постійній основі благодійні та волонтерські внески.

В ABank24 такі платежі налаштовуються в два кроки:

1. Заходимо в меню «Платежі» —> «Регулярні платежі», та обираємо платіж, який хочемо створити:

2. Вказуємо дані одержувача (номер телефону при поповненні мобільного або номер картки при переказі на картку), суму, картку, з якої будуть списані кошти, та регулярність платежу:

Все. Надалі за потреби можна керувати поточними регулярними платежами та додавати нові:

Кобренд-картки

Ще одна корисна опція застосунку від Абанку — можливість оформлення кобренд-карток спільно з двома потужними мережами магазинів: АТБ та «Епіцентр». Перша відповідно називається «АТБ», друга — «Вигода».

Кобрендингові банківські картки — це спільна пропозиція банку, який випустив картку, та його партнерів. Останні, зазвичай — великі, торгові мережі або відомі компанії, послугами яких користується більшість населення. По суті, це — звичайна банківська картка, за допомогою якої можна здійснювати свої щоденні покупки, отримуючи за це додаткові знижки або бонуси у вигляді бонусів/миль/хвилин від партнера банку.

Обидві картки можна оформити дистанційно. Достатньо завантажити мобільний додаток ABank24, надіслати через нього до банку копії документів (або зареєструватися через Дію). Носити з собою окремий шматок пластику не доведеться. Можна обмежитись віртуальними картками, які будуть доступні одразу після реєстрації і можуть бути додані у мобільний гаманець Apple Pay або Google Pay.

Картка АТБ, яких вже випущено понад 1,4 млн, дозволяє отримувати додаткову знижку від 5% в магазинах АТБ, а також заробляти на покупках в мережі 1,2% від Абанку.

Картка «Вигода», якими вже користуються понад 700 тис клієнтів, дає 1% кешбеку будь-де від банку та 2% на витрати в Епіцентрі, а також екстрабонус — 100 ₴ за витрати на суму 5000 ₴ протягом 60 днів.

ПУМБ

Кешбек

Одна з фішок, за яку клієнти ПУМБ цінують застосунок банку ПУМБ Online — це кешбек. Так, його зараз нараховують чимало банків, але ПУМБ зміг запропонувати дещо особливо цікаве щодо кількості пропозицій та їх наповнення.

По-перше, користувач має змогу обрати одразу 3 категорії кешбеку лише від банку, у яких можна заробляти до 500 грн на місяць. Окремо відзначимо, що серед постійних є «Комунальні платежі». ПУМБ у ній нараховує 1,5% при сплаті з кредитної карти, та 0,75% — з дебетової. Це доволі рідка категорія для нарахування кешбеку. На комуналку сьогодні ідуть чималі суми, а це, відповідно, передбачає чималі виплати винагороди для клієнтів, які обирають цю категорію. Тому більшість банків вважають це для себе занадто важким фінансовим навантаженням.

По-друге, завдяки «кешбекам від партнерів» та «крамниці кешбеків» (аналог кешбек-сервісу на кшталт LetyShops) за покупки, здійсненні карткою ПУМБ, можна взагалі отримувати необмежену суму винагороди. Більш того, в «крамниці кешбеків», яка працює з більш ніж 500 магазинами, можна повернути частину своїх коштів при оплаті картками інших банків та навіть готівкою (у застосунку ПУМБ Online є можливість реєстрації навіть без наявності рахунку у банку).

По-третє, кешбек нараховується на покупки навіть за кордоном. Наприклад, за користування міським транспортом — аж 20%, за розрахунки у кафе та ресторанах банк повертає 0,75% з дебетової картки та 1,5% з кредитної.



Українці, які перебувають у Польщі та Німеччині, можуть скористатися акційним 3%-вим кешбеком від партнерів на купівлю продуктів харчування. Ця пропозиція діє для клієнтів, які приєднаються до ПУМБ з 1 липня по 30 вересня 2024 року.

Обмін валют

ПУМБ Online може похизуватися не тільки вигідним курсом обміну валюти у застосунку без комісій, а й кількістю валютних позицій доступних для покупки та продажу. Обмін валюти зручний та є можливість налаштувати підписку на зміну курсів валют 24/7. Таким чином у застосунку можна переглядати динаміку курсів валют, та розуміти, які тренди відбуваються на ринку.

Крім того, клієнт в мобільному застосунку ПУМБ Online може оформити заявку на купівлю валюти по власному курсу. Тобто він сам обирає суму і встановлює бажаний курс, за який готовий купити валюту. Як тільки цей курс стає актуальним (або більш вигідним), валюта купується автоматично.

Здійснювати обмін між основними видами валют (EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN) у застосунку банку можна миттєво та без комісії за конвертацію.

Максимальна сума продажу за день — 2 млн гривень.

Максимальна сума купівлі за місяць, в еквіваленті — 49 999 гривень.

МаніБокс

МаніБокс — це сервіс накопичень від ПУМБ. Його суть в тому, що клієнт може відкрити накопичувальний рахунок, вказати суму, яку бажає накопичити і, власне, почати це робити. Рахунок відкривається та поповнюється без комісій, як із картки ПУМБ, так і дебетових карток інших банків. Кожен МаніБокс можна перетворити на загальний збір коштів на якусь спільну мету, якщо власник рахунку поділиться його реквізитами з іншими. Рахунок МаніБокс можна в будь-який момент закрити повністю або вивести з нього частину коштів на свою картку. Можна також подивитись історію поповнень і виведень.

В цілому, за функціоналом сервіс схожий на Банку від monobank, яка є сьогодні доволі популярною. Проте, між ними є й певні відмінності. Насамперед, це більше можливостей для поповнення, які надає ПУМБ online. Вони реалізовані у формі гри та персональних викликів. Але головною перевагою МаніБоксу перед тією ж Банкою є 5% річних, які нараховуються на залишок коштів на рахунку. Це буде доволі приємним бонусом, особливо при зборах на крупні суми.

Сплачуйте частинами

Сплачуйте частинами — зручна розстрочка від ПУМБ, яка може бути безкоштовною, якщо погасити її від 2 до 24 місяців. Клієнти банку можуть купувати техніку та інші товари в магазинах партнерів, сплачуючи за них не одразу, а поступово рівними платежами. Послуга доступна онлайн без необхідності відвідувати відділення.





Унікальною особливістю розстрочки від ПУМБ є те, що перший платіж за покупку потрібно буде внести лише через місяць після оформлення.

Решта умов користування кредитом наступні:

строк користування може складати від 2 до 24 місяців;

якщо клієнт обирає період, який пропонує магазин-партнер — сума переплати за кредитом складатиме 0 грн;

клієнт може оформити розстрочку і на довший період, ніж пропонує магазин, вартість послуги та кількість додаткових місяців можна розрахувати на сайті банку;

в будь-який момент можливе дострокове погашення.

monobank

Було б нечесно не згадати у цій добірці monobank. Саме він появою свого додатку сколихнув колись консервативний банківський ринок і довів, що керувати грошима зі смартфона — це просто, зручно та безпечно.

Shake to pay

Shake to pay — технологія, суть якої полягає в тому, що якщо потрясти смартфон з відкритим додатком monobank, вмикається пошук розташованих поруч пристроїв. Якщо хтось поблизу зробить те саме, то додатки знайдуть один одного і активують функцію Р2Р — переказу.

Спільна оплата

Відповідно до назви, «Спільна оплата» — функція, яка дозволяє розділити з друзями витрати на кафе чи ресторан. Спочатку рахунок сплачує хтось один, а потім обирає цю витрату у виписці і обирає «Спільна оплата», вказує суму, яка буде розділена, та обирає між ким (тут, до речі, можна скоритатись Shake to pay). Після цього кожному учаснику процесу прийде запит про спільну оплату на відповідну суму.

Режим «Інкогніто»

Корисна фішка для тих, хто не бажає «світити» залишки на рахунках. Увімкнути режим «Інкогніто» можна, обравши його у меню, що випадає при тривалому натисканні на іконку програми, або у вкладці «Ще». Після цього всі ваші баланси будуть приховані — замість сум будуть картинки-емоджі.

Видалення картки з гаманців

Застосунок mono бачить всі пристрої, на яких картка додана як засіб платежу. За потреби, через додаток її можна видалити з будь-якого з них. Може стати в нагоді, якщо ви, наприклад, тимчасово користувалися чиїмись смарт-годинником або смартфоном, потім повернули їх, але забули видалити свою картку.

Набір налаштувань безпеки

monobank розробив одразу 6 налаштувань безпеки картки, покликаних убезпечити кошти клієнтів і звести нанівець потуги шахраїв, які спробують ними заволодіти:

Динамічний CVV/СVC2-код, який є однією з найбільших вразливостей будь-якої картки, але у картки mono може змінюватись щогодини.

Заборона оплати магнітною смугою, яка нівелює потуги шахраїв, які вирішать зробити копію картки.

Заборона зняття готівки через банкомат, яка унеможливлює зняття готівки. Може бути корисна у випадку, якщо хтось третій отримає вашу картку разом з PIN-ном і ви не встигнете її заблокувати.

Відхилення платежів, якщо не збігається країна. Це коли застосунок порівнювати країну, в якій розташований термінал, що приймає платіж, з країною фактичного перебування клієнта (його смартфону). Остання визначається в додатку за допомогою GPS. Якщо країни не збігатимуться, платіж блокується.

Вимкнення безконтактної оплати. Для тих, хто побоюється, що хтось вкраде гроші через «шахрайський POS-термінал».