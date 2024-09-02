Зміна настроїв: від закоханості в імпортне до любові до українського

Під час повномасштабної війни споживчі настрої українців змінюються, і наші співвітчизники почали частіше купувати вітчизняні товари. Чи є це особливістю порівняно з іншими європейськими країнами, розповіла в колонці для ЕП засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк. «Мінфін» публікує ключові тези.

У лютому 2023 ми у Gradus Research досліджували ставлення споживачів у шести європейських країнах із найвищим ВВП до товарів власних виробників, і порівнювали з даними по Україні. Тоді ми побачили тотальну підтримку з боку європейських споживачів до своїх національних виробників, а в Україні показники були відчутно нижчими.

Ми маємо одну з глибоких радянських травм — невміння цінувати своє. Якщо ми подивимося на європейські країни, то їхні мешканці перш за все цінують свої бренди, своїх виробників.

Німці в цьому лідери — 91% перш за все купують німецьке. Так само французи, італійці. Вони пишаються власними брендами. А частка українців перед повномасштабною війною, які надавали перевагу українським товарам, складала менше 50%. Проте у 2023 році ми доросли до 69% і цей процес триває.

Свіже дослідження, яке Gradus Research провели спеціально для Міністерства економіки України, демонструє позитивну тенденцію до збільшення попиту на українське в Україні — 86% опитаних громадян декларують позитивне ставлення до національних брендів, що співмірно рівню підтримки британцями британського, французами — французького, чи італійцями — італійського.

Є три категорії, де український виробник вже відчуває впевнене лідерство. Це продукти харчування — українці й до війни були впевнені, що наші продукти подекуди більш якісні та природні.

Друга категорія — лікарські препарати — ми знаємо, що в Україні сильна фарміндустрія і наші виробники пропонують світову якість. І третя категорія — товари гігієни повсякденного вжитку. Також від початку війни ще сильно зросла категорія одягу та взуття українського виробництва.

Чому купують українські товари?

Серед топ-3 причин: бажання підтримати українських виробників, підтримати економіку України та вигідна ціна.

Але що може заохотити споживачів ще сильніше купувати українського виробника, та як на їхній вибір вплине наявність кешбеку? Із цими питаннями ми пішли до споживачів у межах того самого спеціального дослідження, і от що дізналися: 92% респондентів підтримують ініціативу стимулювання споживання товарів українських виробників.

Серед іншого — є цілі категорії товарів, в яких українці готові перейти на українське за наявності кешбеку: це продукти харчування, лікарські засоби, меблі та засоби гігієни, тобто категорії товарів широкого вжитку.

А найбільш дієвою комбінацією умов, що мотивують купівлю різних категорій товарів, є поєднання українського виробника і наявного кешбеку.

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Дані дослідження доводять, що на зростання споживання товарів і послуг, зроблених в Україні, можна ефективно впливати — стимулюючи ще сильніший вибір українців на користь вітчизняних брендів.