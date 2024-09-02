Герхард Бьош працюватиме на посаді Голови правління Приватбанку до 1 листопада

Наглядова рада Приватбанку достроково звільнить главу правління фінустанови Герхарда Бьоша 1 листопада. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посилання на повідомлення банку в системі Нацкомісії з цінних паперів.

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«Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України», — йдеться в повідомленні банку.

Зазначений пункт передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Герхард Бьош обіймає посаду голови правління Приватбанку з 10 червня 2021 року. У червні 2024 року банк оголосив, що Бьош залишить свою посаду, і наглядова рада вже розпочала пошук нового керівника.