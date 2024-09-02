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2 вересня 2024, 10:18

Кожен третій ФОП закривається в перший рік роботи — Опендатабот

За вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. Це перевищує показник до повномасштабної війни, коли за аналогічний період було відкрито понад 186 тисяч нових бізнесів. Рекордні 60% нових підприємств започаткували жінки. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

За вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи.

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Нові ФОПи

Найбільше нових справ відкрили підприємці у Києві — 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Також активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області — на 11%, Кіровоградській — на 10% і Чернігівській областях — на 9,6%.

Водночас бізнес-активність помітно вщухла у Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. Попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.

У яких сферах відкривають ФОПи

За даними аналітиків, третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикаю трійцю найпопулярніших напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). Зазначається, що за рік лідерські позиції зазнали деяких змін: у 2023 році серед лідерів були кафе та ресторани, цьогоріч їх витіснило IT.

Водночас рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів — 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної — 47%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
mantis05
mantis05
2 вересня 2024, 11:22
#
Закрываются, потому что 5% оборота- много.
7 лямов, из низ 1 лям прибыли, платишь 350к грн налогов, т. е. 35% от прибыли.
ТОВ: 7 лямов, из них 1 лям прибыли- платишь 18% от прибыли- 180к грн. Из них- берешь вычеты на проф обучение, досуг, транспорт итд для сотрудников. Вполне очевидно, что выгоднее)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 вересня 2024, 12:57
#
Про ЕСВ и НДФЛ в любом ООО забыли упомянуть…
Или вы на своих фирмах зарплату сотрудникам не платите…
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