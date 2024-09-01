Рада директорів Світового банку схвалила новий кредит для підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
1 вересня 2024, 11:34
Світовий банк виділить $415 мільйонів на українську освіту
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Доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить $415 млн.
Програма дозволяє фінансування за:
- покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
- забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.
Підписання Угоди за проєктом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.
Джерело: Мінфін
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