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1 вересня 2024, 11:34

Світовий банк виділить $415 мільйонів на українську освіту

Рада директорів Світового банку схвалила новий кредит для підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Рада директорів Світового банку схвалила новий кредит для підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні.

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Доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить $415 млн.

Програма дозволяє фінансування за:

  • покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Підписання Угоди за проєктом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.

Джерело: Мінфін
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