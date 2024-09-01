У неділю найбільше обмежень електроенергії буде ввечері

У неділю 1 вересня графіки погодинних відключень використовуватимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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За повідомленням «Укренерго», у різні години буде застосовано від однієї до двох черг відключень:

00:00 — 17:00 — одна черга відключень;

17:00 — 22:00 — дві черги відключень;

22:00 — 24:00 — одна черга відключень.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.