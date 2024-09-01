У неділю 1 вересня графіки погодинних відключень використовуватимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
1 вересня 2024, 10:45
У неділю найбільше обмежень електроенергії буде ввечері
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За повідомленням «Укренерго», у різні години буде застосовано від однієї до двох черг відключень:
- 00:00 — 17:00 — одна черга відключень;
- 17:00 — 22:00 — дві черги відключень;
- 22:00 — 24:00 — одна черга відключень.
Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Джерело: Мінфін
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