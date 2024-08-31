Mastercard допомогла Укрзалізниці адаптувати застосунок для людей з порушенням зору

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору. Усі інклюзивні елементи застосунку було запроваджено та протестовано у співпраці з компанією Access Lab (Лабораторія цифрової доступності). Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android). Для цього всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.

«Вокзали, поїзди та всі наші сервіси мають бути максимально доступним для всіх пасажирів. Ми системно йдемо до цього і сьогодні випустили оновлення, яке дозволить людям з порушеннями зору купувати квитки на поїзд, не виходячи з дому та без сторонньої допомоги», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Серед іншого в застосунку було додано озвучення функцій у процесі оплати, зокрема, озвучення купленого квитка та інформації про поїзд, на який купили квиток, суми оплати та кількості отриманих «обіймашок».

Крім базової інформації, також впроваджено озвучення динамічної інформації, наприклад, описи блоків, повідомлення про неправильне введення даних тощо.

Елементи інтерфейсу застосунку відтепер мають оптимальну контрастність, а текст не втрачає чіткості та верстки при його збільшенні в налаштуваннях гаджета. Додатково було збільшено клікабельні зони в інтерактивних елементах застосунку задля легшої взаємодії з ними. Також у цьому оновленні реалізована темна тема застосунку — один із найпопулярніших запитів від пасажирів.